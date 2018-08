Retransmisión en directo de la jornada del domingo de O MARISQUIÑO 2018

O Marisquiño celebra su mayoría de edad volviendo a llenar Vigo de arte y deporte urbano. La ciudad se ha llenado de 'riders', 'skaters', pilotos, grafiteros y un largo etcétera para vivir uno de los fines de semana más esperados del año. El entorno de As Avenidas, en el Náutico, se transforma para acoger a los mejores deportistas internacionales del Skate, el Dirt Jump o el BMX.

La programación para este domingo promete emociones fuertes. La organización del festival retransmitirá en directo las pruebas de las últimas disciplinas en competición. Una de las que sin duda atraerá más atención es el descenso por el Casco Vello.

Programación y horarios:

Domingo

Skate Area (World Cuo Skateboarding)

o 11.00: Tuning ramps + warm up

o 14.00: Check in riders

o 16.15: Girls final

o 18.00: Men final

o 19.30: Best trick Street

o 20.00: Minihalf final

o 20.45: Best trick minihalf

o 21.00: Awards ceremony

o 21.30: Live music

BMX Area:

o 11.00: Pro warm up

o 15.30: Pro warm up girls

o 16.00: Pro final girrls

o 16.45: Pro warm up street

o 17.00: Pro final Street

o 17.45: Pro warm up park

o 18.00: Pro final park

o 19.00: Awards ceremony

Dirt Area (FMB Gold Event)

o 16.15: Warm up

o 19.15: Gold Event Finals

o 20.00: Gold Event Award Ceremony

Basket Area (FIBA 3x3)

o 10.30: Warm up

o 11.15: Game 1

o 12.00: Game 2

o 13.00: Game 3

o 14.00: Game 4

o 15.00: 3 points shooters eliminatory

o 17.00: Semifinal 1

o 18.00: Semifinal 2

o 19.00: Final

o 19.45: Awards Ceremony

Break dance Area (Break dance Street battle)

o 12.00: Workshop break kids

o 16.30: Free expresión cyphers

o 17.00: KL Making Dancers Show

o 17.30: Quarter final

o 18.00: Free expresión cyphers

o 19.00: Power moves competition flares

o 20.00: Semifinals

o 20.45: Judges Show

o 21.00: Street battle final

Motocross Area (FMX Motocross)

o 18.00: Freestyle motocross

o 21.00: Freestyle motocross

Graffiti Area:

o 10.00: Graffiti competition

o 12.00: Graffiti exhibition

o 18.45: Graffiti closure competition & exhibition

o 20.15: Live music

Descenso Area (MTB Downtown)

o 10.00: Warm up round

o 11.00: Warm up round

o 12.00: Warm up round

o 13.00: Warm up round

o 16.00: Race

o 17.45: Race

o 18.30: Awards ceremony