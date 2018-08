Retransmisión en directo de la jornada del sábado de O MARISQUIÑO 2018

O Marisquiño celebra su mayoría de edad volviendo a llenar Vigo de arte y deporte urbano. La ciudad se ha llenado de 'riders', 'skaters', pilotos, grafiteros y un largo etcétera para vivir uno de los fines de semana más esperados del año. El entorno de As Avenidas, en el Náutico, se transforma para acoger a los mejores deportistas internacionales del Skate, el Dirt Jump o el BMX.

La programación para la tarde de este sábado promete emociones fuertes. La organización del festival retransmitirá en directo las clasificatorias de skate femenino, la prueba de Miniramnp y uno de los platos fuertes, los saltos de las bicicletas en las rampas del Dirt Jump.

Durante la mañana se sucedieron los trucos y las piruetas de los 'riders' y de los 'skaters' internacionales que han viajado a Vigo este fin de semana. Los más madrugadores fueron testigos de las primeras rondas calificatorias.

Otra de las modalidades que congregó a su alrededor a cientos de curiosos fue la competición de Break Dance. Los aspirantes al título que se decidirá mañana se enfrentaron en una batalla de baile, giros y piruetas imposibles a ras de suelo. Paralelamente se desarrollan las pruebas clasificatorias de otras categorías, como el BMX, el Basket 3x3 o el Motocross. Además serán las finales de BMX Flatland, en el que competirá el español Vicky Gómez, subcampeón del mundo.

Programación y horarios:

Sábado

Skate Area (World Cup skaterboarding)

o 11.00: Check in

o 12.45: Girls qualifiers

o 15.30: Semifinal round

o 19.30: Minihalf quallifiers

o 21.15: Live music

BMX Area

o 10.00: Sub 13 qualifiers junior

o 12.30: Junior sub 13 final

o 13.00: Junior ceremony

o 14.45: Pro warm up girls

o 15.30: Pro qualifiers girls

o 16.30: Pro warm up Street

o 17.00: Pro semifinal Street

o 18.30: Pro warm up park

o 19.00: Pro semifinal park

Dirt Area (FMB Golden Event)

o 16.30: warm up

o 18.30: Gold event qualifier

Basket Area (FIBA 3x3)

o 10.30: Opening FIBA 3x3

o 11.15: Game 1

o 12.00: Game 2

o 13.00: Game 3

o 14: 00: Game 4

o 15.00: 3 points shooters eliminatory

o 17.00: Game 5

o 18.00: Game 6

o 19.00: Game 7

o 20.00: Game 8

Break Dance Area (Breack Dance Street Battle)

o 11.00: Workshop break kids

o 12.00: Workshop

o 16.30: Filters

o 19.30: Free expression cyphers

o 20.00: eight finals

Motocross Area (FMX Motocross)

o 18.15: Freestyle exhibition

o 21.00: Freestyle motocross

Graffiti Area:

o 12.00: Graffiti exhibition

o 16.30: Grafiti exhibition

o 17.00: Family workshop

o 18.30: Graffiti exhibition

o 19.00: Family workshop

o 20.15: Live music

Flatland Area (BMX Flatland)

o 17.45: Open amateur final

o 19.45: Open pro qualifiers

o 21.15: Live music

Domingo

Skate Area (World Cuo Skateboarding)

o 11.00: Tuning ramps + warm up

o 14.00: Check in riders

o 16.15: Girls final

o 18.00: Men final

o 19.30: Best trick Street

o 20.00: Minihalf final

o 20.45: Best trick minihalf

o 21.00: Awards ceremony

o 21.30: Live music

BMX Area:

o 11.00: Pro warm up

o 15.30: Pro warm up girls

o 16.00: Pro final girrls

o 16.45: Pro warm up street

o 17.00: Pro final Street

o 17.45: Pro warm up park

o 18.00: Pro final park

o 19.00: Awards ceremony

Dirt Area (FMB Gold Event)

o 16.15: Warm up

o 19.15: Gold Event Finals

o 20.00: Gold Event Award Ceremony

Basket Area (FIBA 3x3)

o 10.30: Warm up

o 11.15: Game 1

o 12.00: Game 2

o 13.00: Game 3

o 14.00: Game 4

o 15.00: 3 points shooters eliminatory

o 17.00: Semifinal 1

o 18.00: Semifinal 2

o 19.00: Final

o 19.45: Awards Ceremony

Break dance Area (Break dance Street battle)

o 12.00: Workshop break kids

o 16.30: Free expresión cyphers

o 17.00: KL Making Dancers Show

o 17.30: Quarter final

o 18.00: Free expresión cyphers

o 19.00: Power moves competition flares

o 20.00: Semifinals

o 20.45: Judges Show

o 21.00: Street battle final

Motocross Area (FMX Motocross)

o 18.00: Freestyle motocross

o 21.00: Freestyle motocross

Graffiti Area:

o 10.00: Graffiti competition

o 12.00: Graffiti exhibition

o 18.45: Graffiti closure competition & exhibition

o 20.15: Live music

Descenso Area (MTB Downtown)

o 10.00: Warm up round

o 11.00: Warm up round

o 12.00: Warm up round

o 13.00: Warm up round

o 16.00: Race

o 17.45: Race

o 18.30: Awards ceremony