O Marisquiño 2018: programación y horarios de las pruebas deportivas

La cuenta atrás del Marisquiño 2018 ha empezado. El festival de cultura urbana de Vigo, que se celebra del 10 al 12 de agosto, contará con la presencia de las figuras internacionales más destacadas de los deportes urbanos. Todos ellos se citarán en las rampas y las gradas que la organización ha empezado a levantar en el entorno del Paseo de las Avenidas (Puerto de Vigo).

O Marisquiño 2018, que este año cumple la mayoría de edad, ha ido ganando cada vez más peso hasta convertirse en una de las grandes citas del deporte y la cultura urbanos en España. De hecho, en la edición del año pasado alcanzaba su récord de visitantes -más de 160.000 visitantes- y la ocupación hotelera en Vigo el fin de semana del festival hacen prever, al menos, unas cifras similares: a 15 días del evento varios alojamientos colgaban el cartel de completo.

Otro de los grandes atractivos de O Marisquiño 2018 será su oferta musical. La programación se fortalecerá dentro Super Bock Live Music y se desplegará por cuatro escenarios. Aunque la cancelación a última hora del concierto de Yung Beef ha trastocado los planes de la organización, estos han querido apostar por la diversidad de estilos musicales.

O Marisquiño 2018: novedades deportivas



Además de las tradicionales pruebas de skate, BMX o el popular descenso urbano por el Casco Vello de Vigo... O Marisquiño 2018 incorporará como gran novedad este año una competición del Circuito World Tour Basket 3X3 Satellite de la FIBA.

En la cita viguesa competirán 16 equipos, tanto nacionales como internacionales, que buscarán una plaza para participar en la prueba Challenger de Berlín convocada para el próximo septiembre.

Será el viernes 10 de agosto cuando riders y skaters empiecen a demostrar sus habilidades en el entorno del Náutico de Vigo.

O Marisquiño: puntos calientes

Para no perderse ninguna de las pruebas, O Marisquiño 2018 ha publicado los horarios y el calendario de las pruebas deportivas. Son estos:

Viernes

Skate Area (World Cup Skateboarding)

o 10.30: Check in

o 11.15: Skate workshop

o 16.00: Open Street qualifiers

o 19.00: Minihalf qualifiers

o 21.15: Live music

BMX Area

o 11.00: Check in

o 15.30: Open qualifiers pro stret

o 18.00: open qualifiers pro park

Dirt Area (FMB Gold Event)

o 16.45: Warm up

Basket Area (FIBA 3x3)



o 10.30: King of court, training group 1

o 12.00: Training group 2

o 13.30: Open top lay competitions & games

o 19.30: open to play

Break Dance Area (Break dance Street Battle)

o 16.30: Workshop break kids

o 18.00: Workshop break junior

Motocross Area (FMX Motocross)

o 20.00: Check in

Grafiti Area

o 10.30: Graffiti exhibition

o 16.30: Graffiti exhibition

o 17.00 Family workshop

o 19.00: Family workshop

o 20.15: Live music

Flatland Area (BMX Flatland)

o 17.45: Amateurs open qualifiers



Sábado

Skate Area (World Cup skaterboarding)

o 11.00: Check in

o 12.45: Girls qualifiers

o 15.30: Semifinal round

o 19.30: Minihalf quallifiers

o 21.15: Live music

BMX Area

o 10.00: Sub 13 qualifiers junior

o 12.30: Junior sub 13 final

o 13.00: Junior ceremony

o 14.45: Pro warm up girls

o 15.30: Pro qualifiers girls

o 16.30: Pro warm up Street

o 17.00: Pro semifinal Street

o 18.30: Pro warm up park

o 19.00: Pro semifinal park

Dirt Area (FMB Golden Event)

o 16.30: warm up

o 18.30: Gold event qualifier

Basket Area (FIBA 3x3)

o 10.30: Opening FIBA 3x3

o 11.15: Game 1

o 12.00: Game 2

o 13.00: Game 3

o 14: 00: Game 4

o 15.00: 3 points shooters eliminatory

o 17.00: Game 5

o 18.00: Game 6

o 19.00: Game 7

o 20.00: Game 8

Break Dance Area (Breack Dance Street Battle)

o 11.00: Workshop break kids

o 12.00: Workshop

o 16.30: Filters

o 19.30: Free expression cyphers

o 20.00: eight finals

Motocross Area (FMX Motocross)

o 18.15: Freestyle exhibition

o 21.00: Freestyle motocross

Graffiti Area:

o 12.00: Graffiti exhibition

o 16.30: Grafiti exhibition

o 17.00: Family workshop

o 18.30: Graffiti exhibition

o 19.00: Family workshop

o 20.15: Live music

Flatland Area (BMX Flatland)

o 17.45: Open amateur final

o 19.45: Open pro qualifiers

o 21.15: Live music



Domingo

Skate Area (World Cuo Skateboarding)

o 11.00: Tuning ramps + warm up

o 14.00: Check in riders

o 16.15: Girls final

o 18.00: Men final

o 19.30: Best trick Street

o 20.00: Minihalf final

o 20.45: Best trick minihalf

o 21.00: Awards ceremony

o 21.30: Live music

BMX Area:

o 11.00: Pro warm up

o 15.30: Pro warm up girls

o 16.00: Pro final girrls

o 16.45: Pro warm up street

o 17.00: Pro final Street

o 17.45: Pro warm up park

o 18.00: Pro final park

o 19.00: Awards ceremony

Dirt Area (FMB Gold Event)

o 16.15: Warm up

o 19.15: Gold Event Finals

o 20.00: Gold Event Award Ceremony

Basket Area (FIBA 3x3)

o 10.30: Warm up

o 11.15: Game 1

o 12.00: Game 2

o 13.00: Game 3

o 14.00: Game 4

o 15.00: 3 points shooters eliminatory

o 17.00: Semifinal 1

o 18.00: Semifinal 2

o 19.00: Final

o 19.45: Awards Ceremony

Break dance Area (Break dance Street battle)

o 12.00: Workshop break kids

o 16.30: Free expresión cyphers

o 17.00: KL Making Dancers Show

o 17.30: Quarter final

o 18.00: Free expresión cyphers

o 19.00: Power moves competition flares

o 20.00: Semifinals

o 20.45: Judges Show

o 21.00: Street battle final

Motocross Area (FMX Motocross)

o 18.00: Freestyle motocross

o 21.00: Freestyle motocross

Graffiti Area:

o 10.00: Graffiti competition

o 12.00: Graffiti exhibition

o 18.45: Graffiti closure competition & exhibition

o 20.15: Live music

Descenso Area (MTB Downtown)

o 10.00: Warm up round

o 11.00: Warm up round

o 12.00: Warm up round

o 13.00: Warm up round

o 16.00: Race

o 17.45: Race

o 18.30: Awards ceremony

