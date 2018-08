O Marisquiño 2018 | Los amos del riesgo brillan en As Avenidas

O Marisquiño, el festival del deporte y el arte urbano por excelencia de la ciudad olívica cada verano, llega a su mayoría de edad. En esta edición incorpora una tercera disciplina olímpica a su programa, el Basket 3x3, que se une al Skate y al BMX, deportes que celebran hoy varias pruebas clasificatorias. El evento atrae a Galicia a figuras internacionales como Leticia Bufoni, icono del Skate femenino, o al rider Nicholi Rogatkin, que podría intentar el salto 1440, que le dio fama mundial. Los encargados del toque musical esta noche serán Esteban y Manuel o Les Castizos, entre otros.

BMX, Dirt jump, Skate, Break dance, Basket 3x3, Graffiti, Motocross, MTB Downtown y mucha música. Estos son los principales elementos que integran la XVIII edición de O Marisquiño con unas infraestructuras y un entorno de excepción, que no es otro que los 150.000 metros del paseo de As Avenidas. El evento atrae a numerosos atletas locales, nacionales e internacionales que competirán y demostrarán sus habilidades para el deleite de las miles de personas que se congregarán en la ciudad durante los tres días del festival que comienza hoy.

La disciplina BMX Flatland vuelve a contar con un incondicional, el madrileño Alberto Moya. Su nombre suena internacionalmente pero el evento vigués es una de sus citas obligatorias y favoritas de todo el año. El Flatland es su trabajo a tiempo completo y en cada competición seduce al público con piruetas y movimientos tan limpios como imposibles. El año pasado, logró el segundo puesto en O Marisquiño.

"He estado en muchísimos lugares del mundo compitiendo, pero este evento es de mis predilectos. Nos reunimos riders de todo el mundo durante tres días para disfrutar de la ciudad, de sus playas y del deporte urbano", confiesa Moya, que aprovecha siempre para llegar un par de días antes de comenzar el certamen. El ambiente que envuelve a la competición y el calor del público son sus alicientes, y, si puede ganar, muchísimo mejor. "El nivel es muy alto, vienen los mejores del panorama nacional e internacional a competir", aunque él no se queda corto.



5 trucos de BMX. // M. Clavero / G. Rodríguez

Actualmente está en el décimo puesto del circuito mundial y anima a que más gente se sume a este deporte minoritario que en la ciudad ni siquiera se practica. "Nuestra mayor batalla es que haya más deportistas activos en el Flatland, echamos de menos la presencia femenina, en España no hay mujeres que lo practiquen y son necesarias para crear referentes", explica. El 29 de septiembre se celebrará el primer campeonato de España oficial de esta modalidad en Leganés, pero Moya tiene la mirada puesta en O Marisquiño, al igual que el rider catalán Bienvenido Aguado, que es fiel a esta cita desde 2011.

Aguado practica el Dirt jump y admite que ganó fama porque a día de hoy es el único que consiguió hacer el Doble Front Flip, dos vueltas hacia delante en una mountain bike. "Lo que me atrae son los diferentes saltos que se pueden hacer, desde tres metros hasta incluso 20. Esa facilidad de poder volar con una bici de 10 kilos, esa velocidad y ese tiempo en el aire son lo mejor", explica ilusionado.

Entró en este mundillo de casualidad, cuando en 2007 durante uno de sus viajes sobre dos ruedas al trabajo descubrió desniveles en un descampado, algo que le llamó la atención y le incitó a seguir practicando saltos posteriormente en bike parks de Barcelona, su ciudad natal.

Su mejor clasificación en O Marisquiño fue un sexto puesto y afirma que no le preocupa la competencia. "Que haya un nivel más alto y con grandes nombres no me intimida. Estoy acostumbrado a un alto rendimiento y es lo que me motiva", indica. El sábado será su estreno durante las fases de clasificación y si consigue superarlas el domingo vivirá en primera persona la gran final.

No hizo entrenamientos especiales de cara a esta competición ya que confiesa que le gusta mantenerse en forma y se ejercita todas las semanas del año. Sobre el festival, solo tiene buenas palabras, y reconoce que el buen pulpo es otro de los alicientes para acudir a esta cita. "Para mí O Marisquiño es el evento de este tipo de más prestigio a nivel nacional y tiene un reconocimiento envidiable también en la escena internacional", dice.

Deportistas locales en O Marisquiño



En el evento participan numerosos deportistas locales, como es el caso de Nacho García, bailarín de break dance y concursante de la competición desde hace nueve años. Nacho se estrena el sábado en la Plaza de la Estrella, un emplazamiento nuevo desde el año pasado para esta modalidad. Asegura que su rutina de entrenamientos no varía por esta gran cita, sino que intenta mantener una disciplina similar a lo largo del año para "estar al mismo nivel en todas las competiciones".

Para él, lo mejor del festival, además de presumir de que su ciudad natal es la anfitriona, es la atmósfera. "Es un punto de encuentro para los deportistas de muchos puntos del mundo. Tu ciudad se convierte en una gran fiesta diurna y nocturna constante", asegura el vigués, que participa bajo el nombre de Flava Players, junto a un amigo pontevedrés. Cuando no compite disfruta viendo el Skate, modalidad que practicó cuando era pequeño.