O Marisquiño 2018| 5 trucos de BMX para 'volar' sobre dos ruedas

La 'tribu' de los riders se deja sentir ya por Vigo con piruetas y acrobacias imposibles que dejan a su paso más de una boca abierta. La velocidad y, sobre todo, la pericia de los especialistas de BMX sobrevolará a partir de mañana las pistas de O Marisquiño. El festival de deporte urbano -puedes consultar aquí el programa completo- transforma durante tres días el color de la ciudad, todo transcurre con más 'flow' y un paseo por las Avenidas se convierte en un espectáculo al aire libre.



Y para entrar en materia, nada mejor que ponerle cara a uno de estos artistas que, de propina, nos deja 5 trucos para los valientes que quieran volar sobre dos ruedas. Nacho Gómez, más conocido como 'El Chileno', tiene 24 años y lleva 11 practicando BMX. Estos son los trucos para culminar con éxito -o como se pueda- las siguientes acrobacias:



Tooth Pick: se trata de apoyar el reposapiés delantero durante unos segundos y volver a tirarte hacia abajo.

se trata de apoyar el reposapiés delantero durante unos segundos y volver a tirarte hacia abajo. Table Top : hay que tumbar la bicicleta en el aire como si fuera una mesa, totalmente plana.

: hay que tumbar la bicicleta en el aire como si fuera una mesa, totalmente plana. 360º: hay que hacer un giro completo con la bici de 360º y volver a caer hacia delante.

hay que hacer un giro completo con la bici de 360º y volver a caer hacia delante. 270º Smith : arranca con un giro de 270º volviendo el manillar 360º y apoyar el reposapiés delantero. Se deja la rueda de atrás encima de la base de la rampa y desde ahí pegas otro salto.

: arranca con un giro de 270º volviendo el manillar 360º y apoyar el reposapiés delantero. Se deja la rueda de atrás encima de la base de la rampa y desde ahí pegas otro salto. Double Peg: apoyar los dos reposapiés sobre la barandilla, deslizarse sobre ella y, al salir, girar el manillar 360º en el aire.

Ciclistas de BMX aprovechan el monumento de la rotonda de O Berbés para practicar sus trucos. Un vídeo de @MGBrea pic.twitter.com/EPLbuYRPJT „ Faro de Vigo (@Farodevigo) 9 de agosto de 2018

Todos los movimientos podrás seguirlos paso a paso en este víde o.Pero, si lo que quieres es verlo en directo, no pierdas la oportunidad de disfrutar del mejor festival de deporte urbano que despega este viernes. Y lo hará con cielos despejados y un sol de justicia. El domingo, cuando se celebra la prueba más emblemática del festival, el descenso por el Casco Vello, el mercurio ofrecerá una pequeña tregua con temperaturas más suaves.de la línea C1 (Plaza de América-Policarpo Sanz) y los servicios nocturnos de las líneas N1 (Avda. Europa/ Samil -Buenos Aires), N2 (Teixugueiras-Buenos Aires) y Especial (Samil/ Navia -Rotonda de Miragaia). Else verá reforzado durante el 11 y el 12 de agosto con viajes cada 30 minutos a partir de las 16.00 desde Cangas y desde las 16.30 desde Vigo. La compañía no hará venta anticipada de billetes ni estará disponible la modalidad de ida y vuelta.Ya desde hace unas semanas el festival se hacía notar en los hoteles de la ciudad, pues a unos catorce días de que se celebrase ya había hoteles sin plazas. La hostelería de la ciudad también espera muchos beneficios, pudiendo superar los 16 millones de euros en caja que dejaron las 160.000 personas que asistieron el año pasado a O Marisquiño Con la novedad del basket 3x3 , aumenta la expectación. Desde la organización se prevé que este año habrá más de un 40% de participantes extranjeros.