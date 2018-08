Así se proyecta Vigo desde Instagram

Cada uno es diferente, pero tiene un público que lo sigue con devoción. Reciben cientos de likes (voz inglesa para la expresión "me gusta") cada día, y sus fans se cuentan por miles (en algunos casos, incluso cientos de miles). Unos hablan de moda, otros, de comida, y un tercer grupo, simplemente expresa su opinión, pero todos ellos comparten una cosa que les une: viven en Vigo. Son ocho representantes cualificados de los influencers que tienen su "base" en la ciudad. Ellos nos explican cuáles son sus motivaciones, cómo fue su salto a la fama y sus expectativas de futuro en una "industria que relaciona a las redes sociales (en especial Instagram) con las empresas que desean un espacio publicitario eficaz y una audiencia concreta.

Viven rodeadas de lujos e invitaciones a fiestas exclusivas. Disfrutan de coches de alta gama y armarios que se miden por decenas de metros cuadrados, llenos de ropa de reconocidos diseñadores de moda. E incluso programas de televisión dedicados a seguir su día a día.

Así es el mundo de las influencers americanas más famosas, como sucede con la familia Kardashian. Ellas, que conforman la élite de la contemporaneidad y se codean con celebrities, llegan a los cientos de millones de seguidores en sus redes sociales. Todo lo que manifiestan "va a misa": de ahí su influencia.

Pero no es necesario viajar hasta las grandes metrópolis para encontrar a gente que ejerce el trabajo que está de moda: vivir de subir fotografías a Instagram, una plataforma social con más de 800 millones de usuarios activos en la que la industria de la moda se ha conseguido asentar. En España, dos de las reinas de la influencia son Dulceida (alias de Aida Domènech) o la viguesa Alexandra Pereira, conocida como "Lovely Pepa".

Hoy Alexandra se dedica a surcar los siete mares, dejando Vigo en ocasiones en un plano más discreto. La Alameda y Canido son los escenarios favoritos de las influencers de la ciudad, que pueden manejar un número de seguidores en redes superior a 10.000 (o, abreviado del inglés: 10k).

Con estas cifras, no es de extrañar que los blogueros se hayan convertido en el escaparate favorito de las marcas, formando parte de las campañas de publicidad de sus productos. Contratar a un influencer es mucho más barato y eficaz, pues se puede medir a cuánta gente ha llegado la promoción y las características de este público (sexo, edad y procedencia). Otros medios, como la televisión, son más globales y no permiten este tipo de control.

De hecho, son las marcas las que pagan al influencer por la publicidad: algunas viguesas confiesan cobrar entre 50 y 100 euros por un post publicitario. Sin embargo, para los que acaban de empezar en este mundo tan singular, las remuneraciones suelen ser en especie. En este caso, la marca regala el producto o servicio al influencer, que, tras probarlo, puede difundir su recomendación si le ha gustado. A los que empiezan, tampoco les son ajenas las palabras "economía colaborativa" o "sinergia", palabras que esconden intercambios de trabajo gratuito. Denuncian que la influencia tiene un precio, que se corresponde con el tiempo que le dedican a la red social.

Además, el negocio no tiene porqué hacerlo directamente la empresa con el influencer. Muchos disponen de agencias o representantes personales que acuerdan y cierran los acuerdos por ellos, permitiéndoles centrarse en su actividad.

FARO ha hablado con ocho influencers vigueses para que cuenten su día a día, sus inquietudes y sus metas. Y su futuro.

REBECA STONES - MODA Y ESCRITORA: "Hay que tener mucho cuidado con lo que dices y con lo que opinas"

Stones asegura que en Internet "hay que tener cuidado con lo que dices y con lo que opinas". Así que, guiada por esta máxima, ella evita los temas polémicos, como política o religión. "Me siguen personas muy pequeñas que van a pensar lo mismo que yo sin cuestionárselo", razona.

Por lo tanto, los asuntos sobre los que se pronuncia son "banales, como el amor o las relaciones". Sin embargo, hace una excepción con el feminismo, pues cree que "aunque es un tema polémico, es una verdad fundamental". Confiesa que lo que menos le gusta de ser conocida son "las faltas de respeto a la cara". Sabe que cuando sale a la calle, algunas miradas están puestas sobre ella y lo asume. "No me importa que se me acerquen a pedirme fotos, siempre que sea con respeto", concluye.

LUPITA HARD - ARTISTA: "Mi mensaje es de respeto y amor de una forma reivindicativa"

La fotografía y la serigrafía en cristal combinada con la poesía son sus pasiones. Eso y su formación en Bellas Artes convierten a Lupita Hard, de 24 años, en una artista de profesión.

No se considera influencer al uso porque su fama surgió "de manera espontánea, orgánica". Pese a todo, no rechaza su carácter de personaje público, ya que gracias a ese estatus se siente orgullosa de haber podido ayudar a mucha gente a superar sus complejos. Además, como persona influyente en la ciudad, colabora con la protectora de animales Os Biosbardos, difundiendo los casos de perros o gatos que necesitan un hogar. Saber que estos animales han conseguido dueño la hace sentir satisfecha.

Sin embargo, su exposición tiene un precio. Ahora que es conocida, admite que le da vergüenza que le pidan fotos por la calle. También ha recibido insultos, aunque no es lo habitual.

ROCÍO PONTANILLA - TURISMO Y OCIO: "Quiero ser la amiga que sabe dónde se esconde el mejor café"

Su perfil de Instagram también está orientado al ocio. En él proyecta los mejores parajes de la ciudad y sus alrededores. "Quiero ser la amiga que está enterada de las últimas aperturas y que sabe dónde se esconde el mejor café", argumenta. Aunque por sus estudios en los últimos años ha pisado la ciudad muy pocas veces, Rocío pone empeño en que Vigo sea "el gran protagonista del blog (está hasta en el nombre), y de momento, así quedará".

La mayoría de sus seguidores son de la ciudad pero también de Madrid. Cree que esta tendencia se debe a toda la gente gallega que se va a trabajar a la capital y tienen "morriña o ganas de volver".

En cuanto a su futuro, aún no lo tiene muy claro. "Lo que estoy haciendo ya lo hacía sin Instagram", explica esta apasionada del turismo. "Si veo a turistas, no es raro que me acercase a preguntarles si necesitan ayuda", ríe.

CARMEN ALBO - COCINA: "Hago cocina facilona y lucida que requiere el mínimo esfuerzo"

De esta forma, en cada post detalla recetas e historietas, una combinación que surge a raíz de su interés por escribir. Compagina su actividad en las redes sociales con su faceta como profesora de cocina que desempeña en un espacio de destinado a esta actividad en el centro de la ciudad.

Con más de 6.500 seguidores a sus espaldas, Carmen insiste en considerarse antiifluencer. Está convencida de que eso está sobrevalorado y reconoce que ha recibido insultos por parte de trolls (personas que se dedican a molestar en redes) alguna que otra vez. Pero se lo toma con filosofía: cuenta que en una ocasión, El Comidista le dio un consejo: no eres nadie hasta que tienes trolls.

"La edad es una actitud", explica Carmen, a quien le gusta trabajar con gente más joven que ella. Además, cuenta con que ha sabido adaptarse a la actualidad y a las redes sociales que se han ido poniendo de moda.

MARÍA UVE - ARTISTA: "Al principio subía cosas todos los días; ahora ya no lo hago tanto"

Su actividad artística gira en torno a la ilustración digital, que después imprime y se enmarca El resultado son prints, que es la palabra inglesa de "imprimir", y que se diferencia del tradicional cuadro en que este último es único en su especie, mientras que los prints son copias exactas unos de otros.

La creadora confiesa que su público tiende a hacer interpretaciones erótico-románticas de sus dibujos. Sin embargo, ella mantiene que detrás de sus imágenes solo hay un mensaje de "normalización de las relaciones interpersonales y de los cuerpos, especialmente del femenino; quiero "eliminar los cánones de belleza". Sobres lo que deparará el futuro, María espera poder vivir de su profesión para siempre, aunque que vaya a estar siempre en las redes sociales: "Son muy absorbentes".

IVÁN BENEYTO - MODA: "Hoy en día, el hombre consume moda, va a tiendas y sale del chándal"

Hace seis años su hermana lo animó a convertirse en el modelo de sus fotografías. Fue imposible negarse. Y esos fueron los comienzos de la carrera de Iván, un vigués de 33 años, como influencer.

Ahora las cosas son diferentes. Ha formado equipo con un fotógrafo vigués, con quien ha desarrollado un estilo único, "un sello de identidad", en el que muestran saltos o levitaciones en cada sesión de fotos o shootings, como prefiere llamarlo.

"A las marcas les apasiona este tipo de fotografía creativa", aclara el joven. De esta forma, trabaja y colabora con empresas nacionales e internacionales, así como agencias de comunicación, showrooms y webs. Lo que hace es promocionarlas en sus redes.

Iván Beneyto reconoce que solía ser uno de los pocos hombres en el mundo de la influencia, pero cree que "todo ha cambiado". "Hoy en día, el hombre consume moda, va de tiendas y es capaz de salir del chandalismo de los domingos", ríe.

ANDREA PÉREZ - MODA: "Dedicarse a esto es complicadísimo; me lo tomo como un hobby"

En la actualidad sube las fotos que le gustan y en las que se ve bien, "bonitas y de calidad", midiendo la ropa que se pone y creando una especie de cuaderno de bitácora "que sirva de inspiración para los demás". Pero aclara: "Nunca creyéndome mejor que nadie". Reconoce que la fama le ayudó a superar la inseguridad en sí misma. Ahora disfruta plenamente.

Andrea Pérez recuerda con cariño su primera colaboración. Fue con una marca de gafas. Hoy ya la invitan a eventos, aunque de forma muy puntual. La razón es porque Vigo no es tan grande como Madrid o Barcelona, por lo que no siempre hay acontecimientos a los que asistir. "Dedicarse a esto es complicadísimo, me lo tomo como un hobby", manifiesta la joven, que, pese al éxito cosechado en tampoco tiempo, considera su actividad en redes como algo temporal.

MARTA VALCARCE - GASTRONOMÍA: "Me gusta hablar del Vigo que merece la pena conocer"

Una de las cosas que critica de Instagram es que ha provocado una "pérdida de autenticidad". "La gente se vuelve loca y se queda con los números", generando "falsos influencers" que compran seguidores que en realidad no existen. En ese sentido, las marcas prefieren perfiles con engagement, es decir, que tengan un público fiel que le preste atención. Por eso, Valcarce ha optado por la "microinfluencia": centrarse en una comunidad fidelizada, en su caso, Vigo.

A Marta tampoco le gusta considerarse influencer, un término que tiene arrastra "muchos aspectos negativos". Prefiere autodeterminarse como "contadora de historias". Aún así, reconoce que, en cuanto al blog, "va a ser complicado dejarlo para siempre, ahora forma parte de mí".