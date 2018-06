Una publicación compartida de FARO DE VIGO (@farodevigo) el 12 Jun, 2018 a las 3:50 PDT

El centro de Vigo del, con la colaboración de(Centro Tecnológico de Automoción de Galicia ) y de, está realizando desde hace meses un estudio de dispositivos de asistencia física ( exoesqueletos ), como adelantó FARO. Los exoesqueletos son dispositivos que facilitan asistencia a la actividad muscular de determinadas zonas anatómicas a través de medios activos (con energía) o pasivos (con redistribución mecánica a otras zonas musculares), contribuyendo así a la prevención de trastornos musculo-esqueléticos.La colaboración de las tres entidades se enmarca en la importancia que PSA otorga a ladel conjunto de los trabajadores y permite un análisis riguroso y en profundidad sobre las aportaciones de este tipo de dispositivos.PSA aporta su experiencia en el proceso de fabricación en línea y en las mejoras ergonómicas, los expertos internacionales en exoesqueletos del área dede CTAG analizan la apropiación y eficiencia en los procesos y los expertos del Laboratorio de Ergonomía de Mutua Universal desarrollan las técnicas de medición neurofisiológica de la actividad muscular por electromiografía de superficie y el análisis de movimiento 3D.Antes de iniciar las pruebas, estos expertos () definieron conjuntamente unos protocolos metodológicos con el fin de garantizar la coherencia entre los resultados finales del estudio y los objetivos buscados. Los protocolos se constituyeron en varias fases sucesivas con pruebas a superar.Según el Responsable del Servicio Médico del centro de Balaídos , el doctor, "lo primero que se le pide a cualquier dispositivo de este tipo es que suponga una ayuda para el usuario, facilitándole la realización de determinadas tareas, pero sin generar efectos contrarios para su confort o su salud".La Responsable de Ergonomía de la planta,, explica que, por esta razón, "es importante realizar estudios previos antes de adoptar este tipo de dispositivos, ya que no todos los dispositivos disponibles en el mercado resultan adecuados para el confort y la salud de las personas, al mostrar más inconvenientes para su uso que ventajas (peso excesivo, incomodidad de uso, etc.)".Los test realizados en el centro de Vigo incluyen varias fases objetivas (mediciones técnicas) y subjetivas (análisis de la percepción de los usuarios tras su uso). Al final de cada fase de pruebas se realiza un balance de los resultados que se concreta en una decisión de "GO" (continuar el estudio) o "NO GO" (no continuar el estudio y descartarlo).Actualmente, el PSA Vigo está realizando la fase final del estudio (test en línea de Montaje) de un exoesqueleto, que asiste en las operaciones con brazos levantados (), trasmitiendo las cargas (el propio peso de los brazos) a las caderas-piernas a través de un eje vertical que hace las veces de columna vertebral. La finalización de estos test está prevista para inicios del mes de julio y sus resultados serán compartidos con el resto de las plantas de PSA.