Padres y niños se manifiestan contra el cierre de Pediatría en Coruxo

Niños, padres y otros usuarios del centro de salud de Coruxo se concentraron esta mañana a sus puertas para manifestar su oposición a la posible pérdida de su única consulta de Pediatría y su traslado a Navia. "Conselleiro escoita, Coruxo está en loita" y "Non, non, non, sen pediatría non", fueron algunos de los lemas que se escucharon, en contra de la desaparición de este servicio en la parroquia, que atiende a 1.050 menores.

Armados con pancartas, a la protesta convocada por la Asociación de Vecinos de Coruxo acudieron también representantes de la de Saiáns y de las Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de los colegios Carrasqueira, Tintureira, Ría de Vigo y Divino Salvador, así como de la escuela infantil de Saiáns.

Los afectados planean más movilizaciones, recogen firmas para presentarlas ante el Valedor do Pobo y están presentando reclamaciones en el centro de salud. La agenda para pedir cita con la pediatra en Coruxo están cerradas a partir del 30 de junio y no se da otra opción a los usuarios.