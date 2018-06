La niebla verspertina hace que Peinador pierda 14 vuelos en favor de Lavacolla

Nuevo día de niebla y nuevo descalabro de Peinador. El aeropuerto vigués perdió ayer hasta 14 vuelos en favor de Lavacolla debido a la baja visibilidad durante la tarde. En total se desviaron cuatro aviones procedentes de Madrid, dos desde Barcelona y uno que debía llegar desde Bolonia. Los pasajeros fueron trasladados por carretera hasta la ciudad olívica. Mismo camino hicieron los que debían tomar las conexiones inversas, salvo los viajeros con destino a la Ciudad Condal de media tarde ya que Ryanair anuló ese viaje. El resto sí despegaron desde el aeródromo santiagués. El primer vuelo de esta mañana también lo hará desde allí tras no podar tomar tierra ayer por la noche en Vigo.

La desconexión del sistema antiniebla por parte de Aena no le ha podido sentar peor a Peinador. Desde su apagón el pasado 7 de mayo la terminal olívica ya ha perdido cerca de 150 operaciones. Al goteo constante de vuelos desviados durante las primeras semanas se ha unido una sangría desde que arrancó junio. En los primeros once días del mes en curso el aeropuerto vigués ha visto como hasta 88 vuelos que tenían que llegar o salir desde Peinador no lograban hacerlo. Muchos terminaron en Santiago y un buen puñado ni siquiera llegó a salir de su destino. Hasta la fecha se estima que más de 16.000 personas se han visto afectadas de manera directa por la desactivación del ILS.

Aena decidió reemplazar el sistema antiniebla una vez que el anterior ya había superado su vida útil. Para ello licitó el pasado verano su sustitución por algo más de un millón de euros. El gestor aeroportuario estudió las estadísticas históricas de Peinador y eligió los meses de mayo y junio para su apagón por ser el periodo con menos incidencias por baja visibilidad. Ahora, algo más de un mes después, el aeropuerto y la ciudad lamentan que se hayan perdido hasta 16.000 usuarios. Está previsto que los trabajos finalicen el próximo 28 de junio.