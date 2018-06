Medio siglo detrás del altar

Una tarde de San Juan de hace ahora cincuenta años se ordenó como sacerdote Alberto Cuevas, un hombre de fuertes convicciones, gran corazón, periodista y párroco de la iglesia de La Soledad. Medio siglo que celebra el día 22 en su parroquia, donde además de una misa solemne habrá pinchos y un concierto de una coral con canciones de los Beatles.

"Estoy orgulloso de poder decir que he sido feliz todos los días de mi vida; y en todos ellos doy gracias a Dios porque pensó en mí para ser cura". Si hay una figura que con su carísima y buen hacer supo enraizar la Iglesia a cada barrio de Vigo ese es por excelencia el Padre Alberto Cuevas. Fueron miles los feligreses a los que cuidó e instruyó con su palabra y ahora, cincuenta años después de su ordenación, quiere repartir ese cariño con todos ellos. Será el próximo día 22 cuando se celebre una pequeña y "musical" fiesta en honor a este medio siglo de sacerdocio.

El evento tendrá lugar en la parroquia de La Soledad donde también se oficiará una eucaristía solemne. La misa, cantada por la Coral Apóstol Santiago, será a las 19 horas . Tras ello se proyectará un "mix" de música desde el 1968 -año de su ordenación- hasta 2018 además de un concierto de música de los Beatles a cargo de la coral "Gli Apassionati" .

Monseñor Cuevas -la condición de prelado le viene de su colaboración con el Sínodo Diocesano de Tui-Vigo-, quien compartió su vocación sacerdotal con el periodismo, reconoce sentirse muy orgulloso de su labor en este medio siglo como cura, palabra que le gusta especialmente al referirse a "una persona que cuida". "Tenemos estar constantemente cuidando a nuestros feligreses y eso es algo que da sentido a mi vida".

Fue en junio de 1968 cuando fue ordenado en Vigo sacerdote y reconoce que su proximidad con los hechos producidos tan solo un mes antes marcaron su personalidad. "El famoso "Mayo del 68" todavía tenía sus ecos en junio y siempre le queda a uno en el alma y en el espíritu esa rebeldía de aquellos años, de buscar un mundo más justo y más honesto. Los del 68 somos reivindicativos", sostiene, quien también aprecia que el cristiano ya lleva en su ser "el deseo e justicia, de paz de solidaridad, de hacer un mundo mejor... Es una preciosa utopía, pero el joven tiene que tenerla, sino su vida carece de sentido", afirma Monseñor Cuevas.

Su labor como periodista también le permitió acercarse a la figura más importante del cristianismo: el Papa. De sus encuentros con Juan Pablo II y Francisco Bergoglio guarda gratísimos recuerdos. "En enero tuve la suerte de celebrar con el Papa una misa en su capilla privada y al salir me esperó y me cogió de las manos y nos saludamos", narra el padre Cuevas, que tiene un recuerdo diferente de Juan Pablo II. "Era el año 1982 y me impresionó mucho porque él aún era muy joven, arrollador, con mucha fuerza, nos dejaba a los periodistas agotados; no decía uno que el recorrido del Papa solo lo hacía el Papa porque no le seguíamos el ritmo", bromea Alberto Cuevas.