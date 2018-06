"Mis hijos no podían traer a sus amigos a casa por mi alcoholismo"

"Empecé muy joven a beber, con 18 años ya era alcohólica, mi madre me lo advirtió pero nada, siempre buscaba alguna excusa para beber. Un día encontré una carta de mi hijo de 7 años alertando a su padre de mi problema, me dio tanta vergüenza que llamé a la Policía para pedir ayuda y ellos me llevaron hasta aquí". Este fue el relato de una mujer que, tras reconocer su "enfermedad" decidió ponerle fin no solo apartando la bebida de su vida sino implicándose en un movimiento mucho mayor: evitar que otras personas "cometan el mismo error" a través de las charlas de Alcohólicos Anónimos (A.A.).

Esta comunidad celebró ayer su 83 aniversario, ocho décadas de la reunión alrededor de un café entre Bill Wilson, corredor de seguros en la bolsa de New York y Bob Smith, cirujano neoyorkino, quienes unidos por su trastorno con el alcohol y su voluntad de superación, les llevó a crear esta organización.

En Vigo A.A. está conformado por cuatro grupos. La Pastora es uno de ellos. El colectivo celebró una jornada de puertas abiertas a dos de sus reuniones. Tan solo en la urbe olívica son cerca de medio centenar las personas que participan de estas sesiones para vencer a su adicción. Y si algo llama la atención a los propios usuarios, organizadores de las reuniones, es el incremento del número de jóvenes que acuden a los grupos. "Hemos comenzado a dar charlas en institutos porque el alcoholismo en la juventud empieza a ser un problema", sostienen desde La Pastora.

Señalan tanto en sus charlas como en sus reuniones la importancia de la implicación de la familia del usuario en su recuperación. "Tenemos un programa especial para ellos; saber cómo afrontarlo y cómo actuar ante un familiar que padece alcoholismo es vital para evitar recaídas y seguir con el proyecto", manifiestan.

Su intervención en las sesiones también es fundamental. "Tengo un familiar alcohólico y se puede decir que a todos nosotros también padecemos sus efectos, crea una enfermedad en la familia que no te deja vivir. Yo llegué a este grupo porque ya estaba desesperada, no sabía que hacer para que dejase de beber y ahora puedo decir que le debo no solo la vida de mi familiar sino la de todos nosotros", explicaba uno de los participantes de la reunión matinal de La Pastora.

Los propios usuarios reconocen que seguir en el programa es "clave" para evitar las recaídas. Uno de ellos celebró al igual que A.A. sus veinte años en la asociación. "Tuve accidentes de coche, llegué a atropellar a una persona, tuve mil recaídas... Mis hijos no podían traer a sus amigos a casa porque no sabían cómo estaría yo. Pero pedí ayuda, llevo 20 años en Alcohólicos Anónimos y por fin he logrado salir adelante", reveló uno de los usuarios durante su experiencia.