Vigo participa en el mayor hallazgo sobre el genoma del cáncer de próstata

El mayor estudio jamás realizado sobre el cáncer de próstata acaba de arrojar luz sobre los mecanismos que están detrás de la enfermedad. Cotejando los datos de 140.000 hombres de cinco continentes -80.000 con este tumor y otros 60.000 sanos- ha identificado 63 nuevas variantes genéticas que contribuyen al riesgo de padecerlo. En este trabajo, que hoy publican las prestigiosas revistas Nature Genetics y Nature Communications, participa el consorcio gallego de cáncer de próstata -el Pragga, PRostate cAncer Genetics in Galicia-, principalmente, con pacientes del área sanitaria de Vigo.

Estos importantes hallazgos, que abren un filón de nuevas vías de investigación, son el resultado del trabajo conjunto del Consorcio Practical -Prostate Cancer Association Group to Investigate Cancer Associated Alterations in the Genome-. El único miembro español que ha participado en este proyecto desde un inicio es el consorcio gallego Pragga, coordinado por los doctores Esteban Castelao, del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, y Manuela Gago, de su homólogo compostelano, la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y el CHUS. Estos dos médicos investigadores ya participaron en el macroestudio internacional sobre variantes genéticas de riesgo de cáncer de mama que, hace menos de ocho meses, se publicó también en Nature y Nature Genetics.

Es el avance más importante que se ha realizado en el conocimiento del genoma del cáncer más habitual en hombres en España y el segundo en la población en general. Esta información servirá para progresar en su prevención y en su detección temprana, así como para adaptar los seguimientos en aquellos hombres que presenten estas variantes y, por tanto, un riesgo mayor.

"Para Galicia es muy importante ser parte de esta iniciativa, ya que esos trabajos cson el comienzo de otros nuevos proyectos que también revertirán en el manejo de nuestros pacientes", sostiene Esteban Castelao. Explica que el trabajo permite "identificar hombres cuya susceptibilidad genética les otorga mayor probabilidad de desarrollar" este cáncer, para hacerles un seguimiento adecuado y "reducir así la aparición de la enfermedad o diagnosticarla en sus fases más iniciales". La doctora Gago añade que esta información podría ayudar también "al desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas y pruebas de predicción del riesgo".