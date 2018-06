Once precursoras que abrieron camino

Son once. Tantas como ministras hay en el nuevo Gobierno central. Pero la historia de Vigo está salpicada de numerosos y muy buenos ejemplos de mujeres comprometidas y tenaces que en sus respectivos sectores profesionales han tenido que desafiar las tradicionales cuotas de poder masculino para acceder a puestos de responsabilidad y han logrado abrir camino a las nuevas generaciones. FARO ha querido reunir a una pequeña selección de pioneras de ámbitos completamente distintos en la Praza da Constitución como homenaje al artículo 14 que consagra la igualdad entre hombres y mujeres y para visibilizar el "cambio real y efectivo" que se está produciendo en la sociedad, de forma más insistente a raíz del último 8 de Marzo.

Todas aprovecharon además para señalar los retos que en ámbitos estratégicos como la educación primaria, la universidad, las instituciones, el mundo de la empresa o el mercado laboral quedan por afrontar en los próximos años. Coinciden con gran generosidad en recordar a otras muchas compañeras que podrían compartir foto e insisten en la necesidad de que las jóvenes cuenten con referentes femeninas en todos los sectores de trabajo para que no se autoimpongan límites y hagan valer su capacidad. "El talento no entiende de género", lanza Josefina Fernández, consejera delegada de DomusVi, al tiempo que la experta en Inmunología África González-Fernández confía en ver una mujer al frente del Gobierno del país. Carmela Silva, presidenta de la Diputación, avanza que "este siglo es de las mujeres" y la exalcaldesa Corina Porro confía en que pronto se asuma con normalidad contar con once ministras.

Patricia García, del Círculo de Empresarios, apuesta por un mercado de trabajo enfocado a los resultados y que fomente el teletrabajo para evitar que el parón de la maternidad penalice la carrera profesional de las mujeres, algo en lo que también pone el acento Carmen Navarro. A la "histórica" imagen se suma la pionera de la escuela laica Antía Cal, la medallista Begoña Fernández, la escritora Ledicia Costas, la sindicalista Amelia Pérez y la diseñadora María Moreira, que "tricotó" la "movida".

Premio Nacional de Literatura infantil y juvenil

"Estamos dando pasos de gigante con inteligencia y sororidad"

Ledicia Costas contribuye con sus libros a colocar a más mujeres en el papel protagonista para demostrar desde la literatura que "es posible un modelo más igualitario, más justo y menos tóxico". Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y Viguesa Distinguida, entre un reguero de distinciones más, la viguesa considera "histórica" la reunión propiciada el 8M entre mujeres "de distintas generaciones, campos y orígenes dispuestas a hacernos escuchar". Del nuevo Gobierno celebra la recuperación del Ministerio de Igualdad para situar esta cuestión como "una prioridad" colectiva. "Una sociedad que invisibiliza a las mujeres es una sociedad enferma", alerta esta creadora que reconoce también que las escritoras están empezando a hacerse su merecido hueco en el sector. "Estamos dando pasos de gigante con inteligencia y sororidad aprovechando la inercia del 8M", valora optimista. (Traducido del gallego).

Presidenta del círculo de empresarios de Galicia

"Es una riqueza contar con equipos diversos y con distintas perspectivas"

Patricia García es la primera presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia en sus 25 años de historia. Afronta el reto con "optimismo" y es una firme defensora de un modelo empresarial que mida objetivos y resultados en lugar de por el tiempo empleado para un trabajo. Esto ayudaría muchísimo porque son mayoritariamente las mujeres "las que sacrifican horas de empleo por familia". Se debe promover la "flexibilidad horaria, el teletrabajo y la conciliación". García ve necesario un esfuerzo colectivo por "rebatir mensajes que cuestionen las capacidades de las mujeres y sensibilizar a empresas e instituciones sobre la riqueza de contar con equipos diversos y diferentes perspectivas". La presidenta institucional del Grupo Femxa y socia fundadora de Ideas propias Editorial y Green Venture Lab valora de forma positiva la formación de un nuevo Gobierno central con "personas competentes" y experiencia que le otorgan "credibilidad y respeto".

Primera secretaria comarcal de CC OO

"El verdadero cambio solo llegará de la mano de la educación"

En 2012 Amelia Pérez asumió la secretaría comarcal de CC OO, un hecho insólito que le llevó a tener que demostrar "el doble" su valía y preparación para ser tratada de forma igualitaria. En materia laboral son muchos los retos que quedan por abordar en el área de Vigo. "La temporalidad, la precariedad y el desempleo afectan más a las mujeres y urgen cambios en material cultural, social y económica", valora la dirigente, que es optimista ante este "tiempo nuevo" que se abre. Pérez valora el nuevo Gobierno como un intento por "trasladar al ámbito político el clamor social surgido tras el 8M. El presidente recogió el guante", destaca antes de insistir en la necesidad de "implantar planes de igualdad en las empresas para mejorar la concienciación y la corresponsabilidad", aunque coincide con otras compañeras en que "el verdadero cambio llegará de la mano de la educación".

Primera presidenta de la diputación de Pontevedra

"Ya no permitiremos que se nos silencie o invisibilice nunca más"

Carmela Silva hizo historia en 2015 al ser la primera mujer que asumía la Diputación de Pontevedra en siglo y medio. Tras pasar por el Congreso y el Senado, compatibiliza su cargo con el de teniente de alcalde de Vigo. Firme defensora de los derechos de la mujer, convirtió la igualdad en uno de los ejes del gobierno provincial. Lleva días sonriendo abiertamente por ver a España convertida en "nuevo referente de igualdad en Europa" y sitúa como "una obligación" de las instituciones "dar ejemplo y promover la igualdad" tal y como mandata el artículo 14 de la Constitución. "Trabajamos para visibilizar a las mujeres en todos los sectores", resume sobre la Diputación, que trabaja en la recuperación de la figura de María Vinyals. Silva advierte que "el siglo XXI es de las mujeres". "El 8M dejamos claro que no vamos a permitir que se nos silencie o invisibilice nunca más", destaca orgullosa.

Medallista olímpica de la selección española de balonmano

"La equiparación en el deporte es todavía una asignatura pendiente"

Medallista olímpica en Londres, plata en el Europeo de 2008 y bronce en el Mundial de 2011. La espectacular carrera de Begoña Fernández en la Selección Española de Balonmano no le evitó situaciones de "discriminación brutal". En los campeonatos internacionales, el equipo masculino se hospedaba en hoteles de 5 estrellas y, ellas, en hostales. "La equiparación en el deporte es una asignatura pendiente. Las deportistas españolas también brillamos, pero no se nos apoya y los hombres deberían ponerse a nuestro lado en esta lucha", defiende la viguesa que jugó 181 partidos como internacional. Fernández reconoce que se van dando "pasos importantes" y pone el acento en la educación. "Todos somos responsables, la familia, los colegios y las instituciones", apunta antes de pedir también "más generosidad a los patrocinadores con el deporte femenino".

Exalcaldesa, conselleira y actual presidenta del CES

"Me trataron con cierto paternalismo y tuve que demostrar carácter"

Primera alcaldesa de Vigo en Democracia y tercera conselleira de la Xunta, Corina Porro reconoce que "la necesaria normalidad no llegará de la mano de once ministras, ni tampoco será un logro de la derecha o de la izquierda ideológica, sino de todas las mujeres comprometidas que perseveraron durante años para ser respetadas y ejercer sus puestos con rigor y sin buscar notoriedad". La dirigente popular valora el papel de las "pioneras del feminismo" que en los años 90 dieron un paso al frente para romper los techos de cristal. "Creo que fui más cuestionada por mujeres con una visión machista de la política que por los hombres", recuerda ahora con tranquilidad. Tampoco se le ha olvidado el "paternalismo" con el que fue recibida por parte de los empresarios de Vigo, que le ofrecieron "ayuda y respaldo" y la obligaron a sacar "carácter" y "criterio".

Diseñadora y empresaria. inauguró la pasarela cibeles en 1985

"Tuvimos que tumbar recelos y se nos exigía más en un mundo de hombres"

María Moreira fue una precursora. Diseñadora y empresaria, le tocó abrir camino a los creadores gallegos y tuvo el honor de inaugurar la entonces pasarela Cibeles en 1985. Sus colecciones vanguardistas y rompedoras pronto llamaron la atención y la situaron como todo un referente. Pero no fue un camino fácil. "Hubo que tumbar recelos y dificultades. Se nos exigía más en un mundo totalmente de hombres", recuerda ahora sobre las "actitudes machistas" contra las que siempre luchó. "Conseguí hacerme respetar y formar buenos equipos, casi siempre con mayoría de mujeres", defiende Moreira, que se reivindica como "feminista" en una lucha "por la mera igualdad". Ahora se reconoce "feliz" por los cambios y la conquista de nuevas cuotas de poder. "Es duro, pero si eres tenaz, constante y demuestras tu capacidad, la mujer es imparable".

Fue directora del Instituto de Investigación Biomédica de Vigo

"El mando y la dirección aún se consideran cualidades masculinas"

Fue jefa del Servicio de Anatomía Patológica del Meixoeiro y directora del Instituto de Investigación Biomédica, pero su impresionante currículo no impidió que Carmen Navarro, que participó en la detección del primer caso demostrado de VIH en España, sufriera los recelos y desconfianzas de un sector muy masculinizado. "Tuve promesas de colaboración y apoyo que no se materializaron o se convirtieron en dificultades", recuerda décadas después reclamando cambios para evitar que el parón de la maternidad siga penalizando la carrera de las mujeres. Navarro demanda medidas de conciliación, guarderías y permisos equiparables ante el nacimiento de un hijo. En su trayectoria reconoce que mujeres "con carisma, formadas y capacidad de lucha eran vistas con recelo" y concluye que, en general, "el mando, la dirección y el poder aún se consideran cualidades masculinas".



Consejera delegada de DomusVi

"La capacidad y el talento nada tienen que ver con el género"

La consejera delegada de DomusVi, fruto de la unión de Geriatros y SARquavitae, es una firme defensora de la igualdad y la promoción del talento. "Siempre he defendido que el género jamás debe ser criterio para escoger a un profesional. El talento nada tiene que ver con el género", destaca Josefina Fernández, vicepresidenta del Círculo de Empresarios de Galicia y Medalla de Oro de la entidad. En su dilatada trayectoria siempre ha insistido en que la diferenciación en el trabajo procede "de la preparación, el compromiso, la capacidad y la responsabilidad de cada persona". Pese a las renuncias, ha logrado "poner mi granito de arena en la geriatría del futuro" hasta liderar la mayor empresa del país de servicios sociosanitarios. A las jóvenes del futuro les advierte de que ellas son "su propia S.A." y les lanza un mensaje claro: "que no se pongan límites".



pedagoga y fundadora de la escuela rosalía de castro

"Ningún trabajo tiene por quéser propio de hombres o mujeres"

Luchó para poder estudiar y luego formar en igualdad a varias generaciones de vigueses desde la Escuela Rosalía de Castro. Antía Cal es historia viva de la ciudad y a sus 96 años recuerda de forma vívida cómo tuvo que enfrentarse a la "incomprensión" y asegura llevar "grabado" que se cuestionara cada uno de sus logros. "Todo lo que hacía se ponía en duda, siempre con la sospecha de que hubiera un hombre detrás", lamenta esta maestra que se emociona al invitarla a una reunión con otras mujeres que han abierto camino y se reconoce "enfadada" por los años en los que predominaba el criterio masculino. Cal celebra la nueva "respuesta social" y la lucha colectiva por la igualdad y, aunque todavía advierte diferencias, lanza un mensaje a los más jóvenes: "Ningún trabajo tiene por qué ser propio de un género. Todo depende de la autoestima y capacidad de cada uno", resume.

Presidenta de la sociedad española de inmunología

"En los escalafones más altos de la universidad aún persiste la brecha"

Una vida a la vanguardia de la innovación médica. África González-Fernández preside la Sociedad Española de Inmunología y es directora del CINBIO. Satisfecha por la "foto única" que supone el nuevo Consejo de Ministras y Ministros, en el ámbito universitario sigue detectando "una brecha importante entre hombres y mujeres en los escalafones más altos" ejemplificados en el número de catedráticas y rectoras, un problema que no es exclusivo de España. "La verdadera igualdad se logrará cuando no sea noticia el número de mujeres u hombres y se hable en exclusiva de personas. Hay que superar estereotipos y toda la sociedad debe participar", recomienda González-Fernández, que ve necesario dar más visibilidad a las mujeres e introducir más "referentes femeninas en la educación" para animar a más jóvenes a optar por carreras tecnológicas.