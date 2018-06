Loción a base de arte contra el melanoma

Arte vigués del bueno, con tirón internacional y además comprometido. El artista Ash Santos junto a otros cuatro creadores de la ciudad -Steph Swamps, Alberto Ardid y Eva García- participarán justo dentro de una semana en la segunda campaña "Rebel Against Skincancer"en Viena, una iniciativa que usa la pintura, la fotografía, el collague... para combatir al melanoma. Los cuatro creadores vigueses han dado forma a media decena de piezas que se expondrán en la capital austriaca el próximo sábado. Lo que se recaude con su venta se destinará a impulsar la investigación para luchar contra el cáncer de piel.

La campaña se titula "Out of the Sund and into the Dark" y juega, como se aprecia en la imagen elaborada por Santos junto a Steph Swamps -ambos forman parte del estudio Swamps & Santos-, con la estética hard rock. En la pieza que crearon se puede ver a una chica con la cara pintada de blanco emulando a los músicos del grupo Kiss.

Santos participa con dos obras, Ardid con una y Eva García -una joven artista, alumna de educación especial de Santos en la fundación Igual Arte- con dos collagues. El artista vigués explica que había contactado hace tiempo con la impulsora de "Rebel Against Skincancer" -de la asociación Spot the Dot-, Marie Kruis, una antigua paciente que superó el melanoma. Cuando hubo que preparar la segunda edición de la muestra, Kruis echó mano del talento de Santos, uno de los muralistas que participó en la edición del Concello de 2015 para decorar medianeras de la ciudad.