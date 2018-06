El tiempo da una tregua a Peinador, que ya alcanza los 14.000 viajeros afectados

La meteorología da una tregua a Peinador. Después del carrusel de vuelos desviados y cancelados registrado a lo largo de las últimas semanas a causa de la desconexión del ILS -el conocido como "sistema antiniebla"-, el aeropuerto vigués vivió ayer una jornada de relativa normalidad. Aena confirma que solo se suprimieron dos vuelos -uno de ida y otro de vuelta- de Iberia que debían enlazar por la mañana Peinador con Barajas. Durante el resto de la jornada la operadora aeroportuaria señala que la actividad en la terminal se desarrolló sin incidencias.

Los dos nuevos vuelos cancelados se suman, en cualquier caso, a los 116 que desde mayo y hasta el pasado jueves se vieron afectados por la desconexión del ILS. En total el número de viajeros afectados ronda ya los 14.000, aproximadamente el 20% de todos los pasajeros que desfilaron por Peinador a lo largo del pasado febrero.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, incidió ayer en que el responsable del "caos" que está sufriendo Peinador es el Ejecutivo central saliente. "Se trata de una consecuencia indeseada de la negligencia del gobierno que acaba de cesar. Yo nunca vi en ningún aeropuerto de España un caos como el que se está montando en el aeropuerto de Vigo estos días", enfatizó el regidor olívico antes de achacar las cancelaciones y desvíos a la "absoluta imprevisión y negligencia" del ministro Ínigo de la Serna", el extitular de la cartera de Fomento. El primer edil incluso cuestionó que el "caos" que padece el aeródromo vigués pueda ser "provocado". "Han montado un caos absoluto. No recuerdo nada igual en ningún aeropuerto de España", insistió.

El regidor recordó que Aena ya realizó trabajos en el ILS el año pasado, por lo que lamentó que no se hubiera aprovechado aquella oportunidad para acometer las labores en el sistema que se están ejecutando ahora. "Hacen un parón el año pasado y otro este. ¿Qué respeto a los ciudadanos es este? Yo no culpó a las compañías", zanjó Caballero, quien lamentó en cualquier caso la "mala decisión de Iberia" al cancelar vuelos o incluso enviar un mensaje a sus clientes planteándoles la posibilidad de volar a través de las terminales del entorno: Lavacolla, Alvedro o Sá Carneiro.

"Creo que es muy mala decisión de Iberia", valoró Caballero, quien reconoció que "las compañías se encuentran con que no son capaces de operar en Vigo porque están teniendo cancelaciones de todos los vuelos" debido a la desconexión temporal del sistema ILS. "Creo que Iberia no hace bien y le pido que retire esta opción; no es bueno que una compañía se adelante a la meteorología haciendo recomendaciones de esas caracteristicas", concluyó el primer edil.