Otros siete vuelos afectados en una nueva jornada de niebla en Peinador

La incertidumbre se cierne, otro día más, sobre los pasajeros que tienen previstos vuelos en Peinador. La semana está resultando un suma y sigue para la terminal olívica, que desde la retirada del sistema antiniebla ha roto registros en cuanto a rutas y viajeros afectados: más de 100 operaciones y cerca de 12.000 damnificados.

Este jueves han resultado afectados siete vuelos que conectan con Madrid: el de Iberia que debía salir de Vigo a las 6.35 horas partió de Santiago, ciudad a la que fue desviado anoche; Y los enlaces de las 8.45 horas de la misma compañía fueron cancelados. Además, la rutas de Air Europa e Iberia de las 11.50 y 12.50 horas respectivamente se han redirigido a Santiago.

El alcalde Abel Caballero volvió a criticar esta mañana la decisión de Aena de cambiar el sistema antiniebla en estas fechas. "Es intolerable que cada año haya dos meses de cierre en Vigo. Ya no sé si es casualidad. No es posible que exista tanta ineficiencia en la toma de decisiones a no ser que algunos no tengan interés en que al aeropuerto de Peinador funcione bien", señaló.