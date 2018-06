El juzgado descarta incumplimiento en la demora de la PassVigo

Redondela volvió a llevar la PassVigo al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de la ciudad. El supuesto retraso del Concello en la entrega de la tarjeta de transporte urbano a los no residentes movilizó a los vecinos del municipio, que denunciaron que el gobierno local estaba incumpliendo el auto judicial al no tramitarla. Sin embargo, el juez no ve indicios para ello y achaca la demora "al cúmulo de peticiones presentadas a raíz del conocimiento público de la resolución judicial".

El alcalde Abel Caballero aprovechó esta resolución para arremeter contra su homólogo Javier Bas. "El gobierno de Redondela, en su ansia por que los vigueses le paguemos todo el autobús, hizo otra denuncia en contra del Ayuntamiento de Vigo. Demandó al Contencioso Administrativo que se nos reprendiese por llevar con lentitud la asignación del bonobús para vecinos de fuera de la ciudad. Pero se le responde que no hay motivo fundado, que entienden que se están haciendo trámites y que por lo tanto lo estamos trabajando de forma oportuna", apuntó el regidor.

El primer edil vigués también criticó al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de ser el promotor de la norma que obliga a la ciudad olívica a entregar tarjetas para el transporte urbano a los no censados. "Le quiero recordar a Feijóo que son él y el PP de Vigo los que quieren que los vigueses paguen el autobús a los de fuera. La Ley Feijóo solo se aplica aquí", sentenció.

Caudal ecológico

Caballero reprochó que en la reunión del pasado viernes de la comisión técnica del agua, donde los responsables municipales sugirieron el ajuste del caudal ecológico de las presas para garantizar el abastecimiento en caso de sequía severa, los responsables de la Xunta "solo tomaron nota" pero "ni siquiera quisieron escuchar las razones de Vigo". En este sentido, el alcalde denunció que la decisión esté en manos de personas que se presentan en una candidatura para las municipales de A Coruña, en referencia a la conselleira Beatriz Mato y al director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez.