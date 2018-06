La Ciudad de la Justicia contará con una escuela infantil para los hijos de los trabajadores

La Ciudad de la Justicia contará con una escuela infantil para facilitar la conciliación de los trabajadores de los tribunales. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer esta incorporación al proyecto, después de que se constatara que "técnicamente es posible".

Lo que aún no está cerrado es dónde se situará. Trabajan con la idea de ubicarla en un edificio propio y exento, en un extremo de la gran plaza pública que se creará con la futura sede judicial. El director de la obra y autor del diseño, Alfonso Penela, explica que en el anteproyecto con el que ganó el concurso de ideas, pese a no estar en el pliego de necesidades, recogió la creación de una cafetería en una esquina de la plaza pública, la que surgirá de la confluencia de la calle Padre Feijóo y el vial que se abrirá desde esta y hasta Vázquez Varela por la parte trasera de la parroquia de Santa Rita. "No está cerrado, pero se plantea que se haga en este entorno".

La Xunta da respuesta así a la solicitud efectuada por el alcalde, Abel Caballero, a finales del año pasado para que el futuro complejo incluyera este servicio. Hace mes y medio, Vicepresidencia aplazó esta cuestión, alegando que estaba centrada en "la tarea compleja" de terminar la actuación en plazo. El presidente gallego confirmó ayer que estos se mantienen para principios de 2020 y anunció que incluirán la guardería.

Lo hizo en una visita a las obras por la conclusión de su primera fase -la demolición de los anexos- y el inicio de la segunda y última -la construcción-. Feijóo coincidió con Penela en calificar de "ejemplar" el proceso de demolición. "Desmontar 14.000 metros cuadrados de fachada en el centro de la ciudad es una obra de precisión. Eliminar 12.000 metros cuadrados de amianto supone un compromiso con la seguridad de las personas", resaltó. Además, se retiraron y recuperaron también 105 toneladas de aluminio, 30 de plomo, 50 de cobre, 1.300 de chatarra, 28 de luminarias, 100 de vidrio, 15.000 de áridos. Gracias a su reciclaje se ingresaron 800.000 euros que, según el arquitecto, "permitieron cumplir el presupuesto".

El titular de la Xunta calificó de "histórica" la actuación, ya que permitirá la centralización de todos los servicios judiciales de la ciudad, con 55 órganos, además de la Audiencia Provincial y la Fiscalía y otras unidades relacionadas, como la Policía Judicial, la Policía Autonómica y el Imelga. En un discurso en el que planteó la dirección de la Administración como "una carrera de relevos", defendió la importancia de "legar a los ciudadanos" acciones que perduren. Así pone la Ciudad de la Justicia como ejemplo de actuación "responsable y útil", con un edificio que quedará "para la historia". Con un presupuesto de unos 30 millones, resalta que es la obra más importante en marcha en la ciudad y la infraestructura judicial de mayor inversión que se ha hecho en Galicia.

Conflicto

Acompañado por representantes de los jueces, fiscales, abogados, procuradores y otros trabajadores de los tribunales vigueses, Feijóo se congratuló de que estén "encaminadas" las reclamaciones de los trabajadores de la Justicia y abogó por superar estos "tiempos convulsos" y por "recuperar el tiempo perdido" durante la huelga.