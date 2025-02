Un argentino que reside en Vigo destaca el aspecto en el que Galicia es superior al resto: "No me quiero dejar atrás esta palabra..."

@tomigagna es un chico argentino que vino a España en busca de trabajo. Tras un periodo en Andalucía, llegó a Vigo, donde se ha asentado y ha encontrado un empleo como camarero. Toda su aventura la narra diariamente en su cuenta de Tiktok, lugar en el que comenta también las curiosidades que se va encontrando en su llegada a Galicia.

En su último vídeo, el joven argentino ha querido destacar algo que le resultó de lo más destacable tras llegar a Vigo y que cree que es algo que no ocurre en otras comunidades autónomas de España. "Yo creo que Galicia le gana al resto de comunidades en una cosa", dijo para dar misterio al vídeo.

"Es una opinión personal, porque todos usamos diminutivos. De donde yo vengo, a la mesa le decimos mesita, a la cuenta le decimos cuentita... También en España los utilizan. Por ejemplo, en Andalucía, puede ser cuentesita o la mesilla esta", explicó dejando entrever de qué trataba el vídeo.

"Pero en Galicia no solo lo utilizan para este tipo de cosas, sino que también para saludar y para dar las gracias. Me morí cuando fui a un lugar y me dijeron 'graciñas' y 'hasta lueguiño'. Y se usa para todo lo demás también. La mesiña, la cuentiña...", comentó sobre uno de los aspectos que más le había llamado la atención desde que vive en Vigo.

Las dos palabras que más han gustado a @tomigagna6 desde su llegada a Galicia

Tras contar su gran sorpresa con el uso de los diminutivos en Galicia, el tiktoker compartió las palabras que más le han gustado desde su llegada a Galicia. "No me quiero dejar la palabra 'riquiño'. Cuando alguien es riquiño, no sé, como que es buena gente, como que tiene buena esencia", dijo sobre una palabra que tanto le ha gustado.

Aunque no es un diminutivo, también quiso destacar otra palabra que le llamó la atención: "Otra palabra es 'enfurruñado'. No sé si es directamente una palabra gallega, pero es como que alguien se enfurruñó, se enojó. Está buenísima, me encanta. Hasta pareciera que no está enojado, sino que es algo tierno".

Sus seguidores tuvieron respuestas de todo tipo

@tomigagna6 tiene un apartado de followers de lo más variopinto. Desde seguidores de países de su Argentina natal, otros habitantes de otros países que desean cruzar el charco para venir a España e incluso sus propios fans ya en Galicia. Por ello, las reacciones a este vídeo fueron de lo más variopintas.

""Muy lindas tus palabras como gallega me llega al alma. Te dejo otra palabra: Morriña", le compartió Elena Vázquez 40. "O galego é unha lingua moi fermosa e ti moi riquiño por valorala. Benvido á nosa terra", le dijo Angie Ap. "¿Luces de Navidad puestas? No hay duda de que estás en Vigo ajajajaj", le bromeó Joaquín Mouriño.