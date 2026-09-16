El PSdeG reclama conocer todas las ayudas públicas que recibió la bodega de la familia del conselleiro de Emprego, sancionada por la contratacion de migrantes irregulares, y el BNG pide a Rueda que no se «esconda»

Tras conocerse esta semana que la bodega de la familia del Conselleiro de Emprego, José González, había sido sancionada durante la vendimia del año pasado por explotar a trabajadores sin papeles, el PSdeG ha anunciado que reclamará su comparecencia en el Parlamento gallego y conocer todas las ayudas públicas que ha recibido el negocio desde 2009.

Así lo ha anunciado la diputada socialista Carmen Dacosta, que ha incidido en que en la Cámara gallega no se le preguntará «como hermano» de los afectados, sino como responsable de la cartera gallega de Emprego.

Concretamente, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una batería de doce preguntas y una proposición no de ley, reclamando a su vez que una vez esclarecidos los hechos se depuren las responsabilidades políticas que correspondan.

El conselleiro, recuerdan los socialistas en un comunicado, defendió el «honor» de la empresa de su familia, de la que está desvinculado desde 2018, y atribuyó el «desgraciado incidente» al error de la bodega de confiar en la empresa de trabajo que gestionó las contrataciones.

Para el PSdeG, en todo caso, estas explicaciones son «insuficientes», señalando que pese a lo que dijo González la Inspección de Trabajo dirigió su actuación al bodega y no la ETT.

En este contexto, Dacosta ha avanzado que pedirán conocer el listado entero de subvenciones públicas recibidas por la empresa desde que el PP está en el Gobierno de la Xunta, así como el importe exacto de la sanción. «Primero pediremos explicaciones. Si no convencen, después pediremos responsabilidades», ha aseverado.

Al respecto también se ha pronunciado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien ha tildado de «obsceno» que primero se dijese «que fue culpa de la empresa» y después «de los migrantes que se querían autoexplotar». «Es una auténtica tomadura de pelo y la única respuesta que estamos esperando es o su dimisión o su cese por parte del señor Rueda, que no puede seguir escondido ante un tema tan grave», ha aseverado.