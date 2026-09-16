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Incendios y sequía en Galicia, en directo | Evolución de la sequía, incendios forestales y olas de calor en Galicia

Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano

Localidades como Vigo han superado el récord de temperatura máxima para un mes de julio

El Concello cortó las duchas de las playas a finales de la semana pasada. | SANTOS ÁLVAREZ

El Concello cortó las duchas de las playas a finales de la semana pasada. | SANTOS ÁLVAREZ / Gonzalo Núñez

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R. V.

Vigo

Galicia afronta una temporada marcada ya por tres frentes de riesgo: la sequía, las olas de calor y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás, Xermade o O Riós han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

Aunque Galicia parece resistir por ahora a los fuegos el caballo de batalla está en otro punto: la sequía. Además los episodio de calor extremo dejan registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

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DIRECTO | Evolución de los incendios, sequía y olas de calor en Galicia

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