Educación
El PSdeG reclama una financiación universitaria suficiente, estable y ambiciosa
José Ramón Gómez Besteiro exige un incremento presupuestario para cubrir los gastos estructurales y potenciar la innovación frente a la reciente propuesta de auditorías anuales de la Xunta
R. S. C.
El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado una financiación universitaria suficiente, estable en el tiempo y ambiciosa. Lo ha hecho tras mantener una reunión con el rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, con la que termina la ronda de encuentros, tras los mantenidos con las rectoras de las universidades de Santiago y Vigo, Rosa Crujeiras y Carmen García, que han tomado posesión recientemente.
Sus conclusiones, indicó Gómez Bestiero, son que las tres instituciones necesitan «un presupuesto que sea suficiente» para afrontar el gasto general y corriente y que tenga estabilidad y crecimiento durante los cinco años que duran los planes. Ha defendido que las universidades «son las fábricas de talento» de Galicia, por lo que ha emplazado a la Xunta, que «se le llena la boca hablando de talento», a que apueste realmente por estas universidades y no por la privada, tras la creación de la de Abanca.
En ese sentido, ha señalado que las universidades públicas gallegas gestionan bien y funcionan bien, con autonomía, y están perfectamente fiscalizadas, por lo que no necesitan una intervención externa. «La financiación actual casi no les permite salvar esos gastos estructurales, gastos corrientes y de personal, por lo que no hay mucho campo para fomentar la innovación, para mejoras salariales del profesorado y atraer y retener talento», ha añadido.
Por eso ha demandado que aumente esa financiación con un plan que sea «suficiente, estable en el tiempo y ambicioso», poco después de que la Xunta anunciase un cambio legislativo para, precisamente, reforzar el control económico sobre las universidades gallegas imponiendo auditorías anuales obligatorias.
Aumento de las residencias universitarias
Besteiro ha avanzado que el PSdeG llevará al próximo pleno del Parlamento la necesidad de contar con más residencias universitarias, pues cree que uno de los problemas que tiene el alumnado es la falta de vivienda.
Su idea es que el 10% de los matriculados tengan una residencia pública oficial, como una «garantía de igualdad y de protección». Ha demandado proteger a esa gente joven frente a un problema de desigualdad evidente que limita su acceso a la educación superior.
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