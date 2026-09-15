Convertir el toxo en pienso para vacas y astilla para generar calor: el proyecto que rescata un recurso que el rural de Galicia dejó de aprovechar

El toxo es un emblema del monte gallego. Este arbusto famoso por sus ramas llenas de pinchos y sus flores amarillas ocupa amplias extensiones de terreno y constituye una de las señas de identidad del paisaje de Galicia y de otras zonas de la Cornisa Cantábrica.

Desde tiempos inmemorables, este vegetal ha tenido un enorme protagonismo en el rural. Ha sido cama para el ganado, abono para la tierra e incluso alimento para las vacas. También ha servido de combustible para las lareiras y los hornos de pan. Se le han atribuido, además, propiedades medicinales. Y hoy en día se sigue usando para elaborar licores y postres.

Un amplio catálogo de usos al que podrían sumarse en un futuro no muy lejano otros dos: servir de materia prima para la elaboración de piensos para vacas de leche y producir astilla para el sector energético como fuente de calor. En realidad, supone mirar al pasado para recuperar viejos aprovechamientos del toxo con soluciones del siglo XXI.

Ese es el objetivo de ULEX_AE, un innovador proyecto en el que participan entidades de varias comunidades autónomas, entre ellas Galicia, para desarrollar nuevas posibilidades de aprovechamiento del toxo. La idea es obtener harina para la alimentación animal y astilla energética. Estos usos permitirían reducir los costes de producción de las granjas al aportar harina proteica para piensos más económica que las materias importadas, y también ofrecer una fuente de generación de calor rápida e intensa y de menor coste.

Todo ello a partir de toxo que crece en Galicia y Asturias, un recurso muy abundante. Aunque no existen datos oficiales sobre la superficie exacta de monte a toxo, es una especie que crece de forma espontánea cubriendo una parte muy significativa de las más de 650.000 hectáreas de montes vecinales y áreas forestales abandonadas o de matorral en la comunidad.

Participación gallega a través de las cooperativas agrarias y varias empresas

Esta ambiciosa iniciativa para darle nuevas vidas al toxo se desarrollará entre 2026 y 2028 por una alianza formada por la Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca), la cooperativa Aira, empresas gallegas como Grupo Nogar (Marín), Indutec Ingenieros (A Coruña), Dismedia Desarrollos TIC (Culleredo) y Desbroces Casal (Rois); y socios de otras comunidades como las firmas de ingeniería ambiental Grupo Mariano Seoánez Calvo (Madrid). Además, cuenta con entidades contratadas como Lomartov (Valencia); IN&FAIR y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El proyecto cuenta con una subvención de 509.603 euros de fondos europeos.

Primera fase: localizar el toxo y estudiar su caracterización y extracción

El proyecto consta de varias fases que van desde localizar el toxo en montes de Galicia y Asturias hasta transformarlo en harina para piensos y astilla. El primer paso consistirá en cuantificar y caracterizar (tanto a nivel físico como químico) este arbusto. En ese análisis se tendrán en cuenta condicionantes como accesos, pendiente y presencia de otras especies, entre otros aspectos. Además, se establecerán los criterios técnicos y económicos para la extracción de la biomasa caracterizada, identificando aquellas zonas aptas para la extracción y evaluando las distancias y el transporte para garantizar su viabilidad. El toxo prefiere climas con influencia marítima y lluviosos, pues necesita humedad ambiental. Y busca la luz.

El toxo se caracteriza por sus pinchos y las flores color amarillo / Cedida

Segunda fase: recogida del toxo y preparación

A continuación se diseñará y desarrollará un sistema mecanizado específico para la corta, recogida y transporte del toxo. Y se procederá a su validación en campo, evaluando cuestiones técnicas y económicas como los rendimientos, tiempos, consumos y costes por tonelada. Al mismo tiempo se crearán prototipos de secado y de separación de fracciones: la fotosintética comprende los brotes tiernos, las flores (llamadas chorimas) y las espinas verdes, y la leñosa está compuesta por las ramas viejas, los tallos principales de madera y la necromasa (partes secas acumuladas). También se desarrollará una aplicación informática para gestionar todo el proceso.

Tercera fase: transformación en harina y astilla

La fracción fotosintética se transformará en harina para ensayos nutricionales y formulación de piensos para vacuno de leche. Su validación se realizará en explotaciones reales. Supondría volver de algún modo al pasado, cuando, en épocas de escasez, las partes más tiernas se machacaban o picaban para alimentar al ganado vacuno o a los bueyes. Mientras, la fracción leñosa se procesará en astilla para realizar pruebas energéticas y analizar su poder calorífico y otros parámetros. El toxo seco arde con mucha facilidad.

Como colofón final, se realizará un estudio para evaluar la eficiencia, costes, huella de carbono y potencial de autoabastecimiento energético de estos recursos. Junto a la obtención de materia prima más económica que la importada para la elaboración de piensos y la producción de astilla local con más poder calorífico y menor coste, otro de los objetivos es incorporar un modelo de gestión forestal con tecnología innovadora que prevenga incendios y reduzca emisiones.

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Este arbusto de origen europeo endémico del norte de España está catalogado como una de las 100 peores especies exóticas invasoras del mundo fuera de su área de distribución original. Su uso en el rural fue a menos a medida que el sector agroganadero fue evolucionando, modernizándose y profesionalizándose, pero ahora tiene una oportunidad de resurgir como oro amarillo del campo.

Fuente: El Correo Gallego