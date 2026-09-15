Producir leche puede costar hasta cinco céntimos más por litro en Galicia

El problema de las granjas gallegas ya no está únicamente en el precio que les ofrecen por la leche. Llenar el depósito del tractor, fertilizar los terrenos o comprar alimento para el ganado vuelve a resultar más caro. La combinación amenaza con recortar todavía más los márgenes de unas explotaciones que también arrastran las consecuencias de la sequía.

Unións Agrarias calcula que el encarecimiento de las materias primas para los piensos y de otros recursos necesarios para producir puede añadir entre cuatro y cinco céntimos al coste de cada litro de leche. La organización reclama que este aumento se tenga en cuenta en las próximas renovaciones de los contratos con las industrias.

La advertencia llega cuando el precio medio percibido por los ganaderos gallegos se sitúa en 44,4 céntimos por litro, frente a los 46,4 céntimos del conjunto de España. La diferencia supone que una explotación de Galicia ingresa alrededor de 20 euros menos por cada mil litros que si cobrase la media estatal.

La brecha resulta mayor al comparar Galicia con otras comunidades productoras. El precio alcanza los 49,1 céntimos por litro en Asturias, los 48,4 en Cantabria y los 47,2 en Castilla y León. Entre Galicia y Asturias existe una diferencia de 4,7 céntimos por litro.

Esta situación se produce pese a que la comunidad gallega concentra alrededor del 40 % de la producción española. El elevado peso de sus entregas también influye en la media nacional, por lo que el sindicato considera especialmente preocupante que el principal territorio productor mantenga una remuneración inferior.

El encarecimiento afecta al gasóleo agrícola, los fertilizantes, los servicios contratados y la alimentación animal. Esta última partida representa alrededor del 60 % de los costes de una explotación láctea, de modo que cualquier subida de los piensos tiene un efecto inmediato sobre su rentabilidad.

A ello se suma la reducción de los pastos y forrajes propios por la falta de lluvias. Unións Agrarias estimó en 164,1 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la sequía en estas producciones. La menor disponibilidad de reservas obliga a las explotaciones a comprar más alimento fuera y prolongará las consecuencias durante los próximos meses.

La ley obliga a cubrir los costes de producción

El sindicato pide que los precios ofrecidos por las industrias se comparen con los gastos reales de cada explotación. La Ley de la Cadena Alimentaria establece que la cantidad recibida por un productor primario debe cubrir el coste asumido para obtener el producto.

La organización reclama una actuación coordinada de los organismos estatales y gallegos encargados de controlar la cadena. Solicita más inspecciones para comprobar que los contratos y los precios cumplen la normativa, además de sanciones eficaces cuando se detecten irregularidades.

La vigilancia debería extenderse también a las cadenas de distribución. El objetivo es impedir que la leche vuelva a utilizarse como producto reclamo y que las rebajas aplicadas al consumidor terminen trasladando la presión hacia atrás, hasta recaer sobre el ganadero.

“Baja el precio que recibe el ganadero mientras sube prácticamente todo lo que necesita para producir”, resume Unións Agrarias. La entidad sostiene que esa ecuación debe cambiar si se pretende conservar las explotaciones, facilitar el relevo generacional y mantener la capacidad productiva de Galicia.

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El sindicato teme que una nueva crisis de rentabilidad acelere el cierre de granjas. Además de producir leche, estas explotaciones sostienen empleo, servicios y actividad económica en numerosas comarcas rurales. Por ello, reclama a industrias, distribución y administraciones que eviten convertir nuevamente los ingresos de los ganaderos en la variable de ajuste de toda la cadena.

Fuente: El Correo Gallego