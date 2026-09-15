La Ley de Educación Digital llega al Parlamento para regular el uso de tecnología en aulas

El pleno del Parlamento de Galicia abordará la próxima semana el debate de totalidad de la ley de Educación Digital de Galicia impulsada por la Xunta como la primera norma autonómica en España que regula de forma integral el uso de la tecnología, los móviles y la inteligencia artificial en los colegios. El texto fue remitido al Parlamento gallego con la previsión de entrar plenamente en vigor en 2027 y, de forma paralela, el PPdeG también presentará una proposición no de ley para pedir una revisión profunda de la ley de educación, la LOMLOE, tras los malos resultados del informe PISA 2025.

En la segunda jornada del pleno, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, deberá responder a las preguntas de los líderes de la oposición. En esta ocasión, Ana Pontón, la portavoz nacional del BNG, le consultará por la situación de la vivienda, y José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, por las medidas que toma la Xunta para garantizar la igualdad entre todos los gallegos, con independencia de donde vivan.

La sesión plenaria contará con más cuestiones de control al Gobierno, pues el BNG ha presentado una interpelación sobre el aumento del coste de la vida y, en especial, del precio de la luz, así como otra sobre los retos de la emergencia climática en Galicia.

Desde el PSdeG también realizarán una interpelación que busca conocer «los objetivos reales de la política de bonos de la consellería de Política Social» y una pregunta referente al acogimiento de menores no acompañados en Ceuta.

Por su parte, los populares llevarán a pleno una proposición no de ley sobre la crisis derivada de la «entrada irregular y masiva» de migrantes en Ceuta mediante la que buscan ratificar la «solidaridad» de Galicia con la ciudad autónoma ya que «lo sucedido no puede considerarse un problema local».

La propuesta también incorpora un punto para reclamar la defensa de la «integridad territorial» de España porque la soberanía de Ceuta y Melilla «ni se cuestiona ni se negocia; se defiende ante cualquiera que pretenda menoscabarla». También exige la asunción de responsabilidades y competencias por parte del Gobierno central que no puede derivar a las comunidades la responsabilidad sobre los menores migrantes.

Además, en la sesión plenaria también comparecerá el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, para abordar cuestiones relativas al transporte en la comunidad.