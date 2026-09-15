La historia clínica digital comienza a asentarse entre los mayores: la usan tres de cada diez

La historia clínica digital, que permite a los pacientes consultar su historial en la sanidad pública, como informes médicos, resultados de pruebas o tratamientos recetados, empieza a abrirse paso entre los mayores de la comunidad. Así lo revelan los últimos resultados del Barómetro Sanitario, que pregunta específicamente si se ha consultado alguna vez su historia clínica por Internet.

En Galicia, los datos muestran una brecha muy marcada por la edad. En 2025 había accedido alguna vez alrededor del 42% de la población adulta, pero el porcentaje caía hasta el 20,8% entre las personas de 65 años o más. Es prácticamente el mismo resultado que en 2024, cuando era del 21,3%. Durante esos dos años, por tanto, apenas dos de cada diez mayores gallegos habían consultado alguna vez su historia clínica.

Sin embargo, la primera oleada de 2026 apunta a un tímido repunte. El porcentaje ponderado entre los mayores de 65 años se eleva hasta el 30,4%, cerca de tres de cada diez.

Este repunte, además, se aprecia también entre los mayores de edad menores de 65 años. En 2024 y 2025 la proporción de acceso a la historia clínica digital de este grupo de población se mantuvo en torno al 52%, mientras que en el arranque de este año roza ya el 60%. La distancia generacional, por tanto, continúa siendo muy amplia: el acceso entre las personas menores de 65 años sigue siendo aproximadamente el doble que entre quienes superan esa edad.

Asimismo, dentro de la población mayor se aprecian diferencias importantes. El avance es más visible entre los gallegos de 65 a 74 años, cuyo acceso pasa del 33,2% en 2024 al 37,1% en 2025 y al 42,5% al inicio de 2026. A partir de los 75 años, en cambio, la brecha se hace más grande. En 2025, último año completo, solo el 6,7% había consultado alguna vez su historial por Internet.

Los motivos son múltiples y muy variados. En 2025, casi la mitad de los gallegos de 75 años o más que no habían accedido a su historia clínica señalaron que no sabían o no podían utilizar Internet, frente alrededor del 20% entre quienes tenían de 65 a 74 años. En este último grupo, la principal razón, a la que señalaron seis de cada diez entrevistados, fue que simplemente no habían necesitado consultarla.

El desconocimiento de la propia existencia de la historia clínica digital, en cambio, tiene un peso reducido. Lo señaló el 6,2% de los mayores que no accedían en 2025, frente al 9,5% un año antes. En la primera oleada de 2026 ninguno de los mayores que no accedió nunca a su historia clínica mencionó este motivo.

Aunque las cifras iniciales de 2026 aún son reducidas, con una muestra relativamente pequeña comparada con las más de 400 entrevistas de las tres oleadas del Barómetro Sanitario de 2025, los primeros datos dibujan una primera señal de avance que las próximas encuestas permitirán confirmar.