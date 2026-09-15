Ya se sabe cómo serán los exámenes de selectividad de 2027 en Galicia y llegan con cambios en materias obligatorias, como Lengua castellana

La selectividad poscovid, que suponía que el alumnado confeccionase casi a su medida los exámenes con las preguntas de su interés, dio paso desde el año pasado a un único test por materia que exige una preparación más global de la asignatura para optar a las máximas calificaciones, un matiz relevante en un contexto de inflación de las notas de corte en grados muy demandados.

El nuevo modelo de PAU apuesta, en principio, más por demostrar el saber hacer, el saber aplicar lo que el candidato sabe, que por memorizar, y en esa filosofía siguen ahondando los cambios que ya están ahí para la prueba de acceso a la universidad (PAU) de 2027 en Galicia. Lo evidencian los modelos de exámenes que la CIUG, otra vez madrugadora, ya ha hecho públicos para que alumnado y docentes sepan a qué se van a enfrentar en junio del próximo año.

A primera vista, se mantiene el formato: cuatro preguntas de respuesta obligatoria y algunas con posibilidades de elección entre apartados. Pero al descender al detalle hay alguna novedad, especialmente en Lengua castellana y literatura, cuyo grupo de trabajo cumple con lo que anunciaba hace un año y avanza hacia un test más homogeneizado con el resto de territorios, en línea con las propuestas acordadas por la Crue Universidades Españolas.

Retroceso literario

En la práctica, los cambios en Lengua castellana, examen de carácter obligatorio, le restan optatividad y le otorgan más peso a la comprensión lectora —la gran perdedora en PISA 2025 y una preocupación para la OCDE y la comunidad educativa gallega— y menos al temario literario, cuya influencia en la nota se desinfla a 3 puntos frente a los 4 que representaba en la prueba de este mismo año.

Ganan protagonismo el bloque de reflexión sobre la lengua, que incluye sintaxis, morfología y léxico, con medio punto más, hasta valer 3 puntos, y el bloque del comentario de texto, el rey de la prueba, que supondrá en 2027 un 40% del examen. Eso sí, en ambos casos, y a cambio de ese extra de puntos, se exigen al alumno respuestas más detalladas y concretas, más guiadas, mediante una mayor división de tareas, lo que ocurre también en la parte literaria.

De hecho, dentro del comentario de texto, solo por saber identificar correctamente cuál es el tema principal del fragmento propuesto, una cuestión que se introduce ahora, el candidato ya tendrá un punto. Otro llegaría con una síntesis de las ideas principales, igual que hasta ahora, pero ya no se admite el plan B de un esquema. En cambio, la redacción de un comentario crítico sobre la lectura solo aportará hasta 2 puntos, 0,5 menos.

Además, en el bloque 2 (gramatical, con un componente de léxico) habrá menos optatividad porque antes el estudiante tenía que responder dos de cuatro apartados y en 2027 tendrá que responder al primero (sintaxis) obligatoriamente y podrá elegir dos de los tres subapartados siguientes.

La expresión escrita

En Lengua castellana lo que no varía es la exigencia al alumno de que el comentario crítico sea «argumentativo, bien organizado» y «redactado con corrección y adecuación». Los déficits de comprensión y expresión de los estudiantes son, desde hace varios años, una queja habitual de los correctores de selectividad.

Pero incluso exámenes como el de Matemáticas invitan en el nuevo modelo no solo a calcular resultados, sino que refuerzan la exigencia de «razonar» las respuestas. Con todo, las partes expresamente destinadas a la redacción de un texto de opinión en Lingua galega adelgazan, de las 150 a las 120 palabras. También se acorta la disertación de Historia de la Filosofía: se la limita a 20 líneas, cinco menos.

En Historia de España, uno de los exámenes cuyos criterios de corrección tuvo que revisar la CIUG en junio ante desajustes entre la prueba denunciados por docentes y alumnos, no hay cambios de reparto de puntos. La otra prueba que dio problemas por errores en los enunciados, Dibujo técnico, es la única de las 39 asignaturas que no cuenta con el modelo de 2027 publicado. Otra que fue cuestionada, Tecnología e Ingeniería, recupera cierta optatividad.

Las polémicas de junio precipitaron en Galicia una reforma de la gestión de la prueba de acceso a la universidad que ya venía gestándose desde antes. Tras el enfrentamiento entre la Consellería de Educación y las universidades gallegas, ambas partes consensuaron una revisión de la PAU que se implementará de forma progresiva, empezando por reforzar la revisión previa de los test.