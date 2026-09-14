La Xunta anuncia 24 nuevas residencias de mayores con 1.800 plazas que se harán exclusivamente en concellos en los que no exista el servicio

En marzo de 2025, en su primer Debate del Estado de la Autonomía como presidente de la Xunta, Alfonso Rueda asumía el compromiso de ejecutar «el plan de construcción de residencias más ambicioso de la historia de Galicia». Ahora, año y medio después, el Ejecutivo autonómico ha dado formalmente el primer paso en esta dirección, con la aprobación este lunes del de un nuevo proyecto que permitirá, como se había anunciado, sumar 1.800 nuevas plazas y dotar de este servicio a concellos en los que hasta ahora no estaba disponible.

Así lo han anunciado el presidente y la conselleira de Política Social, Fabiola García, tras la reunión del Consello de Goberno. Según han explicado, el plan se enmarca dentro del objetivo de la Xunta de crear 3.500 nuevas plazas residencias en esta legislatura, para lo que se crearán 24 nuevas residencias a través de la colaboración público-privada. Sumarán, en total, 1.800 plazas, de las que, «como mínimo», el 60% serán públicas, aseguró el mandatario autonómico; y emplearán a unas 1.000 personas del sector sociosanitario.

Estas 24 nuevas residencias estarán estructuradas en 12 lotes. A su vez, cada lote estará compuesto por una residencia principal, que contará con unas 100 plazas de media, y una residencia satélite, de menor tamaño, que dependerá de la primera y estará situada en una localidad cercana «para optimizar los recursos», tal y como ha señalado García.

Todas ellas se harán en concellos distintos, de menos de 25.000 habitantes y que a día de hoy no tengan plazas residencias públicas para personas dependientes de grado II o III, con el objetivo de «garantizar la máxima cobertura», ha explicado. Además, para elegir los emplazamientos finales también se tuvieron en cuenta criterios como la demografía o el envejecimiento poblacional.

La distribución prevista contempla cuatro lotes en A Coruña, otros cuatro en Pontevedra, dos en Ourense y dos en Lugo. En A Coruña, Porto do Son acogerá la residencia principal y Outes la satélite; Mañón la principal y Cariño la satélite; Carnota la principal y Cabana de Bergantiños la satélite; y Oza-Cesuras la principal y Carral la satélite. En Pontevedra, la principal estará en O Porriño y la satélite en Baiona; en Sanxenxo y Cambados, respectivamente; en Marín y Moraña; y en Arbo y Padrenda, este último ya en Ourense y único lote que abarca dos provincias. En Ourense, las parejas serán Ribadavia-Castrelo de Miño y San Cibrao das Viñas-Toén; y en Lugo, O Corgo-O Páramo y O Saviñao-Folgoso do Courel.

Estos concellos dispondrán del plazo de un mes para adherirse al proyecto, y a partir de entonces tendrán un año para ceder a la Xunta la parcela para hacer la obra. Una vez se cumplan estos tiempos cada lote se licitará individualmente de forma progresiva.