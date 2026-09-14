Rueda ve acertada la dimisión de Rodiño a raíz de su polémica por un trend de TikTok: «Es cierto que era una broma, pero no tenía ninguna gracia»

Este lunes, tras la polémica surgida la semana pasada, la Diputación de Pontevedra ha informado del cese, a petición propia, de Álvaro Rodiño Tomé, hasta ahora jefe de prensa del vicepresidente de la institución provincial.

Fueron varios los miembros tanto del PSOE, incluidos integrantes del Gobierno central, como del BNG los que pidieron su dimisión, después de que comenzase a circular en redes un vídeo de Rodiño en el que, a priori, parecía bromear con golpear a un niño huérfano. El vídeo se enmarca dentro de un trend o moda de TikTok y otras plataformas, en el que el protagonista responde una pregunta inicial que luego se cambia. En su caso, esta versaba sobre cómo se defendería del ataque de un jabalí.

La polémica suscitada por el vídeo llegó en un momento especialmente sensible debido a la crisis que se está viviendo en Ceuta y la situación de cientos de menores migrantes no acompañados, y este lunes finalmente se ha informado de la dimisión de Rodiño.

Al respecto, cuestionado por los medios, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reconocido que Rodiño «tomó la decisión correcta», señalando que, si bien «es cierto que era una broma», el tema abordado «no tenía ninguna gracia y era absolutamente inoportuno».

Eso sí, no ha perdido la oportunidad para arremeter contra aquellos que «piden» las dimisiones «pero nunca las practican». Así, a esos que «tuvieron la boca absolutamente cerrada frente a los escándalos que estamos viendo, algunos y algunas en su propio partido, con corrupciones, con robos, con cosas que nos hacen echar las manos a la cabeza y no dijeron ni una sola palabra», y que «resucitaron políticamente para pedir que se produjese esta dimisión», les señaló que «estaría bien que fuesen coherentes y, de vez en cuando, predicasen con el ejemplo».