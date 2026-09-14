El PSdeG alerta del aumento continuado de las listas de espera en la sanidad gallega

Las listas de espera vuelven a situarse en el centro del debate sobre la sanidad pública gallega. El diputado autonómico del PSdeG Julio Torrado denunció este lunes el incremento «constante» del número de pacientes pendientes de una consulta con el especialista, una prueba diagnóstica o una operación y advirtió de que la evolución de los últimos ejercicios apunta, a su juicio, a un empeoramiento sostenido de la capacidad de respuesta del sistema.

El PSdeG lamenta además que todavía no se hayan hecho públicos los datos correspondientes a los primeros meses de 2026, lo que, según Torrado, impide conocer con precisión la situación actual y comprobar si la tendencia de los últimos años se ha mantenido durante este ejercicio.

Los últimos datos oficiales publicados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), correspondientes al cierre de diciembre de 2025, contabilizaban más de 378.000 personas en alguna lista de espera. El grupo más numeroso era el de pacientes pendientes de una primera consulta hospitalaria con un especialista, con 205.248 personas.

A ellos se sumaban otras 123.947 personas que aguardaban para someterse a una prueba diagnóstica y 49.554 incluidas en la lista de espera quirúrgica. En conjunto, las tres categorías superaban ampliamente los 378.000 pacientes al terminar el pasado ejercicio.

La oposición socialista pone también el foco en los tiempos de demora y en la forma de contabilizar las listas

Torrado censuró que los datos públicos no permitan conocer con detalle el volumen de pacientes incluidos en las denominadas listas no estructurales, aquellas en las que pueden encontrarse enfermos cuya asistencia se retrasa por diferentes circunstancias y que no siempre computan en los indicadores ordinarios de demora.

«Todos los datos oficiales están absolutamente trucados», llegó a afirmar el parlamentario socialista, que cuestionó así la fotografía que ofrece la Xunta sobre el funcionamiento de las listas de espera. Se trata, en cualquier caso, de una acusación política del PSdeG sobre la metodología y la transparencia de las estadísticas sanitarias oficiales.

Torrado rechazó asimismo que el empeoramiento que denuncia pueda explicarse por las recientes huelgas médicas. A su juicio, los problemas son anteriores y responden a un «fallo sistémico» de la política sanitaria de la Xunta, tanto por el incremento del volumen de pacientes pendientes como por el aumento de los tiempos necesarios para recibir atención.

El diputado reprochó además al Gobierno gallego que evite, a su entender, un debate en profundidad sobre las causas de esta evolución y sobre las medidas necesarias para reducir las demoras. El PSdeG reclama mayor transparencia sobre el conjunto de pacientes pendientes de atención y una estrategia que permita frenar una presión asistencial que, sostiene, lleva varios ejercicios aumentando.