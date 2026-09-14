La mitad de las empresas inspeccionadas por la Atriga tuvieron que devolver las rebajas fiscales de las que se beneficiaron

Las empresas no se escapan al escrutinio de los inspectores de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga). Si reciben bonificaciones fiscales, deben cumplir con los compromisos adquiridos, pero no siempre ocurre así. El pasado año el fisco gallego puso la lupa sobre 350 firmas que se beneficiaron de rebajas fiscales, sobre todo relativas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y descubrió irregularidades en la mitad de ellas, que tuvieron que devolver todo o parte del descuento aplicado.

Aunque se inspeccionaron menos empresas que en 2024, aumentó el porcentaje de incumplimientos. Solo el 49 por ciento de los informes realizados por los inspectores resultaron favorables a la empresa, cuando el año anterior habían sido el 62 por ciento.

Sin embargo, hubo un 29 por ciento de informes negativos. Estos son los casos más graves. Las empresas afectadas no cumplieron con los requisitos para acceder a la bonificación y, por lo tanto, no tienen derecho a disfrutar de estos descuentos fiscales. La consecuencia es que deben ingresar la cuota que no pagaron en su momento cuando hicieron la autoliquidación del impuesto correspondiente. Fueron un centenar las empresas que tuvieron que hacer el reintegro a Facenda tras la inspección.

Devolución parcial

Pero a estos casos se suman otros 77 en los que la empresa sí cumplía con los requisitos para acceder al descuento fiscal aplicado por la Xunta, pero la Atriga pone en cuestión la cuantía de la bonificación. La rebaja se aplica sobre el importe de los bienes afectos a la actividad empresarial, según aclaran fuentes de Facenda. «Así, si una empresa tiene todos sus bienes afectos a la actividad empresarial accederá a una bonificación del 100 por cien. Si solo tiene afectos a su actividad empresarial el 80 por ciento la rebaja será del 80 por ciento», ejemplifica el departamento que dirige Miguel Corgos.

Los inspectores hallaron que en el 22 por ciento de las empresas supervisadas la cuantía que se aplicó a la bonificación fiscal no era la correcta y obligaron a las empresas afectadas a devolver la parte proporcional de la rebaja fiscal que no les correspondía.