Herencias difíciles de vender: la Xunta rebaja un 34% los bienes que subasta y deja medio millón sin comprador

Cuando una persona fallece sin herederos, su legado —casas, fincas, cuentas bancarias y demás bienes— pasa a manos de la Xunta, que puede convertir este patrimonio en dinero para destinarlo a fines sociales y culturales. Para ello debe sacarlos a subasta. Este año estas pujas se han intensificado. Solo hasta septiembre ya se lanzaron cuatro convocatorias. Pero colocar las herencias en el mercado no le está resultando fácil a la Consellería de Facenda, ni siquiera con rebajas medias en las ventas del 34 por ciento. De hecho, un tercio de los lotes ofertados desde 2022 quedaron desiertos: bienes valorados en casi medio millón de euros que no encontraron comprador.

Desde 2022 la Xunta sacó a subasta catorce lotes procedentes de herencias sin dueño. En tres de ellos aún no se celebró la puja. Entre los que están ya resueltos, hubo tres que quedaron desiertos y otros ocho se adjudicaron, pero en algunos casos hubo que llegar a una tercera ronda o repetir el proceso para encontrarles comprador.

Se ofertaron casas y fincas en el rural, pisos en ciudades, oro y hasta derechos hereditarios completos por los cuales el comprador asume todo lo que implica esta herencia, incluidas obligaciones fiscales, deudas o conflictos sobre la titularidad de algún bien.

Los bienes que la Xunta consiguió vender en los últimos cinco años estaban valorados inicialmente en 379.088 euros, pero finalmente los adjudicaron por 249.476 euros, lo que supone un 34,2 por ciento menos. A esto hay que añadir una partida de oro vendida por 39.100 euros que no contaba con una tasación inicial.

Rebajas de hasta el 79 por ciento

En todo caso las rebajas pueden ser más agresivas. El caso más llamativo es del de un lote que incluía una edificación y una parcela de 32.935 metros cuadrados situada en Vilalba y procedente de una herencia de José Lago Portela. Su valor estaba fijado en 102.510 euros. Cuando se sacó a subasta en el año 2022 quedó desierta en la primera, segunda y tercera ronda. Pero finalmente la Consellería de Facenda volvió a convocar una nueva puja y logró un comprador que adquirió la propiedad por solo 22.000 euros, casi un 79 por ciento menos.

También resultó complicado colocar tres lotes de fincas en Pazos de Borbén procedentes de herencias abintestato de Elpidio Rodríguez Amoedo y José María Rivas Míguez. La subasta se celebró el 28 de enero de este año e incluía un total de 46 fincas en este concello pontevedrés. El primer lote (19 parcelas) salió por 20.702 euros, bajó a 16.561 euros en segunda subasta y a 13.249 euros en tercera. Finalmente, fue adjudicado en la cuarta ronda por solo 5.000 euros, alrededor de un 76 por ciento menos del precio inicial.

El segundo paquete de fincas (17 predios) partía de 40.069 euros y también llegó a cuarta subasta en la que fue adjudicado por 15.000 euros, aproximadamente un 62 por ciento por debajo de la cuantía inicial.

El tercer lote, compuesto por diez parcelas, se ofertó a 20.023 euros y quedó desierto. Fue una de las tres subastas que quedaron desiertas desde el año 2022. Hubo otra puja sin comprador en 2023 que incluía dos locales comerciales en A Coruña y valorados en 170.382 euros.

Subastas desiertas

Pero entre las convocatorias que no encontraron comprador, el caso más destacado es el de una gran herencia en Ourense. La Consellería de Facenda sacó a subasta el 1 de julio los derechos hereditarios de Agripina Fornos que incluyen un total de 63 inmuebles: dos pisos en O Carballiño, una vivienda y un almacén en Avión y 59 parcelas, fundamentalmente en Avión y Beariz. Y este legado incluía además dinero: un total de cuatro cuentas bancarias que suman aproximadamente 143.300 euros. Pues ni bajando su precio a 200.000 euros la Xunta consiguió colocar esta herencia y la declaró desierta.

Un aspecto importante es que aquí lo que se subastaba no eran los bienes, sino los derechos sobre ellos. Cuando se subasta un inmueble el objeto de venta está perfectamente identificado: un piso, una casa, una finca... En cambio, los derechos hereditarios son la posición jurídica que una persona tiene en ese legado. Hasta que la herencia esté liquidada el comprador no tiene una propiedad. Esto conlleva más riesgos jurídicos y económicos, pues puede haber conflictos por la titularidad, deudas u obligaciones fiscales pendientes.

Según los anuncios publicados en su web, la Consellería de Facenda ha intensificado este año la subasta de herencias sin dueño para liquidar el patrimonio y obtener dinero. Entre enero y septiembre ya se convocaron cuatro pujas, cuando el pasado año fueron solo dos, en 2024 no hubo ninguna y en 2023 solo una. Solo es comparable con el año 2022, cuando también sacó cuatro convocatorias.

Casa que subasta Facenda en el Concello de Avión / FdV

Y este año todavía hay dos subastas pendientes de realizarse. Una de ellas, prevista para el próximo 21 de octubre, incluye un piso en el centro de Santiago, de 74 metros cuadrados útiles situado en el barrio de Vite y que sale a adjudicación por 157.870 euros. En esta puja hay un segundo lote de cuatro fincas en Santa Comba que suman 46.000 metros cuadrados y parten de un precio de 34.776 euros.

Otra puja que se realizará este 23 de septiembre es una casa en Monforte de 351 metros cuadrados por 58.000 euros.