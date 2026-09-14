¿Cuánto cuesta ir al médico o a Urgencias? Desde esta semana el Sergas mostrará el precio en su app

En cuestión de días, los usuarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas) podrán conocer el coste exacto de la sanidad. La aplicación Sergas Móbil, que a día de hoy cuenta con 2,3 millones de usuarios, dispondrá de un nuevo apartado, 'Valoración económica da miña atención sanitaria', donde se podrá ver información económica sobre las consultas, recetas, pruebas y hasta las urgencias atendidas en los hospitales.

Concretamente, en esta nueva funcionalidad, que el Ejecutivo autonómico enmarca dentro de su apuesta por la transparencia y la proximidad, se podrá consultar información desagregada en cuatro grandes grupos. Así, cada gallego podrá conocer en detalle el valor de los servicios de atención primaria, como consultas médicas, enfermería o extracciones; de la atención especializada, como pruebas diagnósticas, tratamientos u otros procedimientos ambulatorios; y de la atención recibida en los servicios de urgencias hospitalarias o en los puntos de atención continuada. Estos precios se mostrarán acorde con los dispuesto en el decreto que regula tarifas de los servicios sanitarios dependientes del Sergas, por el que, por ejemplo, una asistencia en urgencias tiene un valor de 256,87 euros y una consulta médica en atención primaria, de 69,24 euros.

Del mismo modo, también podrá verse el precio de los medicamentos y productos dispensados en las farmacias gallegas. En este último caso, constará tanto el precio de venta al público en el momento de la dispensación como lo que aportan el Sergas y, finalmente, el paciente. Toda la información será confidencial e individualizada.

En otro orden de cosas, aunque también relacionado con la sanidad, la Xunta ha autorizado la contratación por 3,25 millones de euros de una nueva plataforma de apoyo a la prescripción, validación, homologación, dispensación y seguimiento farmacoterapéutico. El sistema, que irá sustituyendo progresivamente a las herramientas actuales, estará cofinanciado en un 60% con fondos Feder. La intención es pasar de un modelo centrado en registrar y gestionar las prescripciones a otro más proactivo, capaz de analizar de forma continua la información disponible y generar alertas por interacciones entre medicamentos, contraindicaciones, duplicidades, problemas de conciliación o dosis inadecuadas, además de identificar a pacientes con mayor riesgo por polimedicación o por la complejidad de sus tratamientos. La plataforma incluirá, además, mejoras en la trazabilidad de la dispensación domiciliaria de medicamentos y productos sanitarios.