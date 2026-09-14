Oposiciones en la Xunta
La alta competencia por conseguir una plaza fija en el Sergas: casi 22.000 aspirantes se disputan 826 plazas
Administrativos y celadores concentran más de 15.500 candidatos y buena parte de la oferta de empleo
R. S. C.
Un total de 21.909 aspirantes competirán por las 826 plazas incluidas en el concurso-oposición convocado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para cubrir puestos en 23 categorías de personal estatutario. La relación definitiva de admitidos y excluidos se he publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y son 700 más que la lista inicial provisional, y deja una media de algo más de 26 candidatos por cada puesto ofertado, lo que da una idea de la alta competencia por aspirar a un puesto de empleo fijo en la Administración autonómica.
La mayor competencia se concentra en las categorías vinculadas a gestión y servicios, que reúnen a 19.105 de los aspirantes y acumulan también 680 de las plazas convocadas. Dentro de este grupo destacan especialmente el grupo auxiliar de la función administrativa, con 7.994 admitidos para 200 puestos, y la categoría de celador, con 7.599 candidatos para 348 plazas.
En el caso de los auxiliares administrativos, la proporción se aproxima así a los 40 aspirantes por plaza, mientras que entre los celadores se sitúa en torno a 22. Entre ambas categorías suman 15.593 personas, más de siete de cada diez aspirantes admitidos en todo el proceso.
La convocatoria incluye además puestos de calefactor, conductor, electricista, fontanero, lavandero, mecánico, técnicos de sistemas y tecnologías de la información y trabajadores sociales. En concreto, se ofertan 57 plazas para estos últimos, además de 15 para conductores y 21 distribuidas entre las tres categorías relacionadas con sistemas y tecnologías de la información.
El peso de las categorías sanitarias es menor dentro de esta convocatoria. Para licenciados sanitarios se ofertan 58 plazas, mientras que han sido admitidas 1.081 personas. Entre los puestos figuran 31 plazas de farmacéutico de Atención Primaria, ocho de médico asistencial del 061, cinco de médico de admisión y documentación clínica, seis de médico general de ADOS y ocho de odontólogo de Atención Primaria.
A ellas se añaden 88 plazas para personal diplomado sanitario, a las que aspiran 1.723 personas. La mayor oferta corresponde a dietistas-nutricionistas, con 45 puestos, seguida de fisioterapeutas, con 27; terapeutas ocupacionales, con once; y logopedistas, con cinco.
La mayor parte de los participantes, 19.379, concurren por el turno de acceso libre. Otros 496 lo hacen mediante promoción interna, 1.729 por el turno reservado a personas con discapacidad general y 305 optan a las plazas destinadas a personas con discapacidad intelectual. En esta última modalidad se reservan 29 plazas de celador y ocho de auxiliar administrativo.
Según los datos publicados por el Sergas, cerca del 87% de los admitidos están exentos de realizar la prueba de lengua gallega, al acreditar el certificado oficial correspondiente.
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