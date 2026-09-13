El número de escolares vigilados en Galicia por su riesgo suicida se dispara casi un 60% en un año

Diabetes, alergias, epilepsia, asma... Son algunas de las patologías y condiciones que pueden desencadenar crisis agudas con compromiso vital y se encuentran entre las más relevantes del programa Alerta Escolar, una iniciativa en la que las Consellerías de Educación y de Sanidade trabajan mano a mano. Llegado el caso, permite que un docente realice una primera intervención de urgencia guiado por un profesional sanitario de la Fundación Urxencias Sanitarias Galicia-061.

Pero las dolencias físicas no son las únicas que preocupan a las instituciones sanitarias, sobre todo después de que la irrupción de la pandemia agravase y diese mayor visibilidad a los problemas de salud mental, también entre niños y adolescentes. Por todo ello, a esas dolencias físicas se sumó en 2023 una nueva línea relacionada con la salud mental: la supervisión de menores con riesgo de conducta suicida, bajo la denominación «Código Agarimo».

Desde entonces, los escolares supervisados al amparo de ese programa no han hecho más que crecer. Si al cierre de 2023, pocos meses después de su puesta en marcha, «Código Agarimo» contaba con cerca de un centenar de niños y adolescentes menores de 16 años anotados, un año después eran ya el triple (314) y a finales de 2025 el dato asciende ya a 497, según cifras facilitadas por la Consellería de Sanidade.

No obstante, a la hora de interpretar los incrementos, desde el departamento dirigido por Antonio Gómez Caamaño evitan asociar directamente las subidas de los escolares supervisados a la presencia de un mayor malestar en la población infantojuvenil.

Los casos siguen aumentando

Al respecto, indica que el incremento —a una media de una quincena por mes el pasado año— no tiene por qué deberse «necesariamente» a que se registren más casos, sino que enmarca la cifra en un contexto de mayor difusión y conocimiento del programa, una interpretación que extiende a Alerta Escolar en general, que sumó, en términos netos, una treintena de niños y adolescentes de media por semana en el último año.

Con todo, la propia Xunta reconoce que en los últimos años la prevalencia de las conductas autolíticas y de riesgo de suicidio entre los más jóvenes han registrado una tendencia al alza. De hecho, el Código Agarimo nació de una revisión en 2022 del Protocolo de prevención, detección e intervención del riesgo suicida en el ámbito educativo.

El Ejecutivo gallego justificó entonces la actualización del procedimiento en un «aumento de la ansiedad, de la depresión, de los trastornos de conducta alimentaria y del uso problemático de internet» junto con un incremento de autolesiones y de intentos de suicidio, sobre todo entre las chicas.

El Código Agarimo no se limita a un registro de menores con riesgo suicida, sino que también incluye los informes de los profesionales de salud mental con recomendaciones de actuación en caso de urgencia. Para incorporar a un niño o adolescente al programa, su familia debe aportar un informe del equipo de salud mental con «las actuaciones recomendadas en caso de urgencia», como sucede en el abanico de patologías físicas de Alerta Escolar.

La situación del profesorado

La atención a este alumnado, con todo, no resulta fácil para el profesorado. Una docente, por ejemplo, apunta que muchas veces hay que atender a estos adolescentes con conversaciones privadas, ya que por su estado anímico «no siempre pueden estar en el aula», y considera que para eso los profesores carecen de preparación y de tiempo.

Así, explica, se desvían a orientación, pero «no se da abasto», dado que el servicio tiene «muchas otras tareas asignadas» . Otras veces, esa atención recae en el equipo directivo, el profesorado tutor o el coordinador de convivencia del centro, pero cuestiona que es «difícil hacer un seguimiento si cada vez 'pasa' por una persona distinta en función de la disponibilidad».

Por todo ello, considera que sería «bueno» la presencia de un psicólogo en los centros. Sobre todo, advierte, porque el alumnado con «problemas emocionales» va «en aumento». «Las docentes estamos desbordadas ante casuísticas que requieren una formación que no tenemos», advierte. «Se aborda esta realidad con empatía y buena disposición, pero no es la manera idónea de hacerlo», sostiene, y, además, «supone un desgaste grande también» para el profesorado, que se debate entre la «frustración» y la «inseguridad» de si lo está «haciendo bien».

Indicadores de alerta entre estudiantes

Aunque la cifra haya crecido de forma significativa desde la primera vez que se puso en marcha el programa, la cifra de escolares vigilados representa solo una parte de la población infantil y adolescente que presenta indicadores asociados al riesgo suicida. Así lo sugieren estudios como «Infancia, adolescencia y bienestar digital», promovido por Unicef a partir de una encuesta a 93.100 estudiantes de todo el Estado de 10 a 20 años, entre ellos 3.400 gallegos.

Aunque ambas cifras no son comparables, porque una se refiere a un programa asistencial y el estudio estima riesgo, en el informe sobre Galicia de Unicef los autores advierten que la integración de diferentes indicadores permite estimar que el 7,6 por ciento del alumnado gallego presenta un riesgo suicida elevado.

En detalle, el informe halla que el 21% de los encuestados ha sentido que la vida no merece la pena y el 16,3% ha deseado estar muerto. Un 20,3% ha pensado en quitarse la vida, un 9,1% lo ha planificado y un 6% ha intentado llevarlo a cabo.