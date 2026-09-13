Muere un motorista tras sufrir un accidente en Carnota

Una persona falleció en la noche del sábado tras sufrir un accidente de moto en Santa Comba, en el término municipal de Carnota.

Pasadas las 21:40 h., un particular informó al 112 Galicia de que había encontrado una motocicleta accidentada fuera de la carretera, a la altura del kilómetro 87 de la AC-400. La persona implicada se encontraba junto al vehículo y necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y al GES de Muros.

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Una vez en el lugar, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.