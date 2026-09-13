Muere un motorista tras sufrir un accidente en Carnota
El accidente ocurrió en el kilómetro 87 de la carretera AC-400 cuando un particular alertó al 112 Galicia sobre la presencia de la motocicleta fuera de la vía
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Una persona falleció en la noche del sábado tras sufrir un accidente de moto en Santa Comba, en el término municipal de Carnota.
Pasadas las 21:40 h., un particular informó al 112 Galicia de que había encontrado una motocicleta accidentada fuera de la carretera, a la altura del kilómetro 87 de la AC-400. La persona implicada se encontraba junto al vehículo y necesitaba asistencia sanitaria urgente.
Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y al GES de Muros.
Una vez en el lugar, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.
- Piden el cese del jefe de gabinete del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y él alega que era un «trend» de TikTok
- Casi un tercio de la población ocupada que vive en el rural gallego necesita irse a las ciudades para trabajar
- La Xunta achaca los datos de PISA a la «mala ley» educativa del PSOE y reivindica que Galicia resiste en una posición de «privilegio»
- La Xunta endurece la vigilancia para evitar trampas en las oposiciones: controles en los aseos y nuevos detectores de dispositivos electrónicos
- Nueva convocatoria en Galicia con carácter retroactivo de 14 millones de euros en ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas: estas son las cuantías
- La Xunta advierte de que la reforma de los deslindes de la costa que impulsa el Estado podría expropiar 2.500 inmuebles en Galicia
- Galicia lidera el aumento de la financiación propia en dependencia, pero sigue por debajo en gasto por beneficiario
- Alerta ante el mosquito tigre: la Xunta llama a «extremar» las precauciones este mes para protegerse del insecto