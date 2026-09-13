Galicia solo recicla el 25% de sus residuos, aún lejos del objetivo fijado por la UE

Galicia está aún lejos de cumplir los objetivos de reciclaje. La meta marcada desde la UE y que asumieron tanto el Gobierno como la Xunta era llegar a 2025 con un porcentaje del 55 por ciento de desechos reutilizados, pero en la comunidad, de momento, solo se reaprovecha el 24,6 por ciento.

Así lo recoge el informe de balance del Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030. La gestión sostenible de los residuos era uno de los objetivos marcados por la Xunta, pero en 2025, tal y como se reconoce en este documento, el grado de cumplimiento en esta materia es «bajo». En esta planificación se contemplaba como previsión llegar al 55 por ciento de reciclaje ese año y al 50 por ciento en 2030.

El fracaso en la consecución de este fin está acompañado de una ejecución presupuestaria escasa. En 2025 se preveía un presupuesto de 41,5 millones de euros en el capítulo destinado a la gestión sostenible de los residuos y la restauración de espacios degradados, pero solo se gastaron 13,2 millones, apenas un tercio de lo previsto.

Generación de residuos

La producción de residuos domésticos, por otro lado, subió pasando de 1.131.05 toneladas en 2020 a 1.134.586 toneladas con datos a fecha de diciembre de 2024. Sin embargo, la previsión de la Xunta era reducir la generación de basura a 1.072.294 toneladas.

En todo caso, es mucho mayor el incremento de residuos peligrosos que pasa de 66 kilos por habitante y año en 2020 a 82,6 kilos, lo que supone un 25 por ciento más.

Una de las asignaturas pendientes de la comunidad es el incremento del compostaje. Desde diciembre de 2023 es obligatoria la gestión separada de los biorresiduos. Esto ha obligado a la Xunta a desplegar una red de infraestructuras, que hasta entonces no existían, para tratar estos desechos y producir compost. Sin embargo, la recogida de materia orgánica en el contenedor marrón avanza lentamente y dos años y medio después aún es una porción minoritaria. En la actualidad se tratan más de 4.000 toneladas de biorresiduos, pero esto supone solo el 11 por ciento de la capacidad total de la que disponen las cuatro plantas, que se ubican cada una en una provincia gallega.