Balance
Galicia lidera el pago a proveedores y rebaja a 15 días el plazo medio en junio
La comunidad abonó sus facturas 8 días antes que la media autonómica y se situó muy por debajo del límite legal de 30 días. La Xunta pagó casi 2.400 millones a más de 11.000 proveedores durante el primer semestre
R. S. C.
Galicia cerró junio como la comunidad autónoma que más rápido pagó a sus proveedores, con un periodo medio de 15,3 días, frente a los 23,4 días del conjunto de las autonomías. La comunidad se mantiene así muy por debajo de los 30 días que fija la normativa estatal, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y difundidos por la Consellería de Facenda.
El liderazgo gallego es, no obstante, muy ajustado. Andalucía se quedó en 15,4 días, apenas unas horas más, mientras Madrid registró 16,4 y Castilla-La Mancha, 16,7. En el otro extremo aparecen Baleares, con 46,1 días, Murcia, con 31,8, y Castilla y León, con 30,8, las únicas autonomías que en junio superaban el umbral de 30 días.
La evolución reciente introduce además algún matiz al dato. Galicia ha alargado ligeramente sus plazos durante los últimos meses: en abril pagaba en una media de 13,35 días y en mayo lo hacía en 14,97, por lo que junio supone un nuevo incremento, aunque continúa encabezando la clasificación estatal.
También tarda algo más que hace un año. En junio de 2025 el periodo medio gallego era de 14,78 días, medio día menos que ahora. La comparación es más favorable para el conjunto de las comunidades, cuyo promedio ha bajado desde los 27,46 días de hace un año hasta los 23,43 actuales.
Deuda comercial
En paralelo, Galicia presenta uno de los niveles más bajos de deuda comercial autonómica: representa el 0,11%, frente al 0,32% de media. De los 5.620 millones de euros que adeudaban comercialmente las comunidades, 194 millones correspondían a Galicia.
La Xunta calcula que durante el primer semestre destinó casi 2.400 millones de euros a abonar unas 390.000 facturas de más de 11.000 proveedores, entre empresas, pymes y autónomos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Piden el cese del jefe de gabinete del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y él alega que era un «trend» de TikTok
- Casi un tercio de la población ocupada que vive en el rural gallego necesita irse a las ciudades para trabajar
- La Xunta achaca los datos de PISA a la «mala ley» educativa del PSOE y reivindica que Galicia resiste en una posición de «privilegio»
- La Xunta endurece la vigilancia para evitar trampas en las oposiciones: controles en los aseos y nuevos detectores de dispositivos electrónicos
- Nueva convocatoria en Galicia con carácter retroactivo de 14 millones de euros en ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas: estas son las cuantías
- La Xunta advierte de que la reforma de los deslindes de la costa que impulsa el Estado podría expropiar 2.500 inmuebles en Galicia
- Galicia lidera el aumento de la financiación propia en dependencia, pero sigue por debajo en gasto por beneficiario
- Alerta ante el mosquito tigre: la Xunta llama a «extremar» las precauciones este mes para protegerse del insecto