Galicia dispara un 32 por ciento en un año la basura que manda a vertedero

A pesar de los avances para mejorar el tratamiento de los residuos y de los esfuerzos para fomentar el reciclaje, en 2025 más de 257.000 toneladas de basura terminaron depositadas en el vertedero de Areosa, en Cerceda (A Coruña). Los desechos enviados a esta enorme balsa se dispararon además un 32 por ciento respecto al año anterior y constituyen ya un tercio de todos los desperdicios que entran a Sogama. Según la sociedad, encargada de la gestión de la basura en Galicia, este incremento «se explica fundamentalmente por la parada técnica de la planta de incineración y por otras incidencias no previstas».

En 2008 se dio la autorización para la apertura de un vertedero en Cerceda que abarca ya una superficie de 47 hectáreas, el equivalente a 66 campos de fútbol. Su función es almacenar los residuos cuando no pueden ser incinerados o reciclados. Durante años la falta de capacidad de Sogama para tratar todos los desechos que recibía obligó a depositarlos en este basurero. En 2019 se ampliaron las instalaciones del complejo medioambiental con la intención de minimizar el vertido, pero este gran depósito de residuos continuó creciendo.

Una de las razones es que hay un porcentaje de basura que no se puede reciclar ni convertir en energía. Por ejemplo, piedras, algún tipo de cerámica o metales, a los que hay que sumar las escorias de incineración, que son restos densos e inertes que quedan depositados en el fondo del horno tras la quema de los desperdicios. Y a estos rechazos se suman residuos urbanos normales que, por otras razones, no son valorizados.

En 2024 se depositaron en el vertedero de Areosa 194.148 toneladas de basura. Pero esta cantidad se incrementó el pasado año hasta las 257.366 toneladas. Es decir, 63.218 toneladas más que terminaron en el basurero.

Causas

Para Sogama la principal razón de este incremento fue la parada técnica que realizó el complejo medioambiental en 2025, junto a otras incidencias, que no concreta, y que limitaron la capacidad de gestión de la basura que recibía. «Esto obligó a enviar directamente a vertedero 6.164 toneladas de residuos que no pudieron ser tratados, además de las 251.252 toneladas de rechazos generados tras el tratamiento».

Desde Sogama, participada en un 55 por ciento por la Xunta y en otro 45 por ciento por Naturgy, aclaran que todas las plantas de valorización energética cuentan con «un vertedero controlado, necesario para los rechazos y para poder seguir dando servicio a los concellos mientras se solventan posibles incidencias».

El basurero de Areosa tiene ya 18 años, pero desde el complejo de Cerceda aclaran que todavía tiene capacidad para almacenar residuos durante «muchos años».

Durante el año 2025 Sogama recibió 781.531 toneladas de basura. El tratamiento de estos residuos permitió generar 126 millones de megavatios hora (MWh) en la planta de cogeneración, otros 303 millones en la planta de incineración y 7,3 millones más de MWh en la planta de biogás, situada en el vertedero de Areosa, que aprovecha el anhídrido carbónico y el gas metano que se genera debido a la descomposición de los residuos.