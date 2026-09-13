La espiral inflacionista llega también a la sede del Parlamento de Galicia: su valor patrimonial sube 1,3 millones de euros en un año

El patrimonio del Parlamento de Galicia también se encarece. La última actualización de su inmovilizado sitúa en 24 millones de euros el valor contable de los bienes de la Cámara, frente a los 22,67 millones que figuraban un año antes. Son alrededor de 1,3 millones más, un incremento próximo al 6% en apenas un ejercicio.

No está al margen de la espiral inflacionista que desde hace año afecta a todo el sector inmobiliario porque buena parte de esa subida se concentra en el 'ladrillo'. De hecho, los edificios propiedad del Legislativo gallego están valorados ahora en casi 17,2 millones de euros. De esa cantidad, 16,83 millones corresponden a la sede de la calle do Hórreo (en Santiago de Compostela), mientras que el inmueble de la calle Ramón Piñeiro aparece valorado en otros 332.934 euros. El edificio principal ronda así el millón de euros de incremento respecto a la valoración manejada un año atrás, cuando se situaba un poco por debajo de los 16 millones.

La sede de la Cámara sufrió una importante reforma cuya inauguración se produjo hace justo dos años, al acometer un nuevo acceso más amplio y adaptado a las personas con movilidad reducida, además de incluir una nueva garita de control de seguridad.

Los terrenos sobre los que se levanta la sede mantienen un 'precio' de 650.334 euros. A partir de ahí, el patrimonio de la Cámara se completa con bienes de muy distinta naturaleza. Las aplicaciones informáticas suman ya 563.546 euros; el mobiliario, 267.708... También crece el peso de los equipos destinados a procesos de información, entre los que se incluye el sistema audiovisual y de votaciones instalado en 2016: este apartado alcanza los 1,37 millones, frente a los aproximadamente 1,25 millones que recogía la anterior valoración.

Otro de los capítulos de mayor peso, que asciende a 3,89 millones de euros, es el fondo artístico. En la anterior relación, la colección de pinturas, esculturas y otras piezas propiedad del Parlamento se situaba alrededor de los 3,75 millones.

El catálogo artístico ha seguido incorporando obras en los últimos ejercicios. Entre las adquisiciones recientes figuran piezas de Almudena Fernández Fariña, por 15.400 euros; Fernando Prieto, por 14.900; Mónica López Alonso, por otros 14.900; o Raúl Velloso, por 15.400 euros.

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Entre las piezas de mayor valor de adquisición continúan destacando «Freixa», de Francisco Leiro, con 88.000 euros, la misma cifra que «Bes de Santa Baia», de Antón Lamazares. También figuran entre las más costosas el grupo escultórico «Soños de pedra», de Manuel Paz, con 80.000 euros, y varias obras de Jaime Quessada que superan los 70.000.