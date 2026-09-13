La Atención Primaria del Sergas suma 4 odontólogos desde 2022 y atiende 12.000 pacientes más

Entre 2022 y 2025, los odontólogos de Atención Primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) atendieron casi 12.000 pacientes más al año y realizaron un 6,8 % más de actuaciones. En ese mismo período, sin embargo, la plantilla apenas creció en cuatro profesionales, hasta alcanzar los 126.

Así lo revelan los datos del Ministerio de Sanidad, que reflejan que la comunidad pasó de tener 122 odontólogos en la Atención Primaria en 2022 a 126 en 2025. En el mismo tiempo, el número de colegiados no jubilados aumentó en 105, alcanzando los 2.402, lo que implica que, por cada dentista que ganó el Sergas, el resto del colectivo sumó otros 25 profesionales. Esto es, 101 en cuatro años.

Paralelamente, según el Instituto Nacional de Estadística en este mismo período los dentistas de la Atención Primaria atendieron casi 12.000 pacientes más en tan solo cuatro años: de los 188.476 de 2022 a los 200.152 de 2025 (un 6,2% más). Aumentaron también el número de consultas, de 384.209 atendidas en 2022 a 395.526 el año pasado (+2,95%); y el número total de actuaciones pasó de 390.991 a 417.633 (+6,8%).

Los datos constatan que el crecimiento de la plantilla fue inferior al de los pacientes atendidos y los procedimientos realizados. Si se relaciona el número de pacientes atendidos con la plantilla disponible, la ratio pasó de 1.545 pacientes por odontólogo público en 2022 a 1.589 en 2025. Por su parte, la espera media para acceder a una primera consulta se situó el año pasado en torno a los 17 días.

En cuanto a la naturaleza de los procedimientos, en 2025 cerca del 55% fueron consultas de salud bucodental (228.285), el 18% revisiones infantiles (75.375) y el 11% extracciones de piezas (46.933).

Por áreas sanitarias, la de Vigo fue la que concentró más actividad en el periodo 2022-2025, con el 22,4% de las consultas. La siguen A Coruña-Cee (20,1%), Santiago-Barbanza (13,6%), Lugo-A Mariña-Monforte (12,7%), Ourense-Verín-O Barco (11,7%), Pontevedra-O Salnés (10%) y Ferrol (9,6%).

Una de las mayores tasas del país

Con todo, Galicia mantiene una de las mayores dotaciones de odontólogos públicos por habitante de España. Con 4,62 por cada 100.000 habitantes en 2025, ocupa el segundo puesto de la última comparación autonómica disponible, únicamente por detrás de Cataluña, con 5,17. Entre las comunidades con un modelo de provisión pública directa como el gallego, la Comunitat Valenciana presenta la menor tasa, con 2,87.

Pese a esa elevada dotación relativa, en 2023 la gallega fue la comunidad en la que una mayor proporción de población de 15 o más años declaró haber necesitado atención dental durante los doce meses anteriores y no haber podido permitírsela: un 17,33%, frente al 9,8% de media española. La brecha es más acusada por sexo: afectó al 14,21 % de los hombres y al 20,19 % de las mujeres.

Esto coincide con una de las principales conclusiones del estudio publicado este año en International Dental Journal: disponer de muchos profesionales no garantiza, por sí solo, un mejor acceso a la atención dental. El análisis por comunidades revela que en España no faltan dentistas, sino que la mayoría trabaja fuera del sistema público. El país contaba con más de 42.000 profesionales en activo, frente a unos 1.700 odontólogos asalariados en la sanidad pública. Los autores advierten así de que tener muchos dentistas por habitante no garantiza una buena atención pública si las plantillas son reducidas, y reclaman establecer unos estándares mínimos para planificar el número de profesionales necesarios en función de la población, la demanda asistencial y la cartera de servicios.