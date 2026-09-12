Empleo público
La Xunta endurece la vigilancia para evitar trampas en las oposiciones: controles en los aseos y nuevos detectores de dispositivos electrónicos
Estas medidas se aplicarán ya el próximo fin de semana en Silleda y la mera posesión de un móvil, reloj o dispositivo prohibido, aunque esté apagado, podrá suponer la expulsión
R. S. C.
Un simple reloj conectado a internet, unas gafas con cámara o unos minúsculos auriculares pueden convertirse en una herramienta para copiar en unas oposiciones. Los avances tecnológicos hacen cada vez más difícil controlar que no se hacen trampas en los procesos selectivos. Por esta razón, la Consellería de Facenda pondrá en marcha nuevas técnicas de vigilancia y las aplicará ya en los exámenes que se celebrarán la próxima semana en el reciento ferial de Silleda.
La Xunta se ha dotado de nuevos equipos pasivos de detección de radiofrecuencia, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos y otras tecnologías análogas de deteccion no intrusiva para identificar cualquier dispositivo electrónico no permitido.
Con este fin, se realizarán controles periódicos durante la realización de los exámenes, sin causar molestias a las personas que se examinan, según defiende Facenda, e incluso también a las salidas de los aseos del interior del recinto. «Las actuaciones de verificación se realizarán con pleno respeto a la dignidad, intimidad y demás derechos de las personas aspirantes, observando en todo momento los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad», aclara el departamento que dirige Miguel Corgos.
Dispositivos prohibidos
El listado de objetos vetados es amplio. No se permitirá acceder a las zonas de examen con teléfonos móviles, relojes de cualquier tipo, gafas con cámara, dispositivos digitales o de inteligencia artificial, auriculares o microauriculares, lentes inteligentes, cámaras, ordenadores portátiles, aparatos de geolocalización ni sistemas que permitan transmitir o recibir datos. La prohibición alcanza también a cualquier dispositivo de características similares que pueda utilizarse como apoyo o consulta durante las pruebas.
Además, la Xunta advierte de que bastará con llevar encima uno de estos aparatos para ser expulsado, aunque esté apagado y no haya sido utilizado. También podrá quedar anulado el ejercicio si el aspirante se niega reiteradamente a someterse a las comprobaciones requeridas. Solo quedarán exceptuadas las personas que necesiten algún dispositivo por razones clínicas y tengan previamente autorizada esa adaptación.
Las restricciones van más allá de los aparatos electrónicos. La Administración recomienda acudir al examen únicamente con un lápiz del número 2 y una goma de borrar. No se permitirá entrar con bolsos, mochilas, gorros, pañuelos, paraguas, libros, soportes de almacenamiento de información e incluso pendientes o piercings magnéticos. Tampoco habrá ningún servicio habilitado para custodiar los objetos que no puedan introducirse en el recinto.
La participación en los procesos selectivos implica, además, la aceptación de estas medidas antifraude y de las instrucciones que imparta el personal encargado de aplicarlas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Piden el cese del jefe de gabinete del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y él alega que era un «trend» de TikTok
- Casi un tercio de la población ocupada que vive en el rural gallego necesita irse a las ciudades para trabajar
- La Xunta achaca los datos de PISA a la «mala ley» educativa del PSOE y reivindica que Galicia resiste en una posición de «privilegio»
- Nueva convocatoria en Galicia con carácter retroactivo de 14 millones de euros en ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas: estas son las cuantías
- La Xunta advierte de que la reforma de los deslindes de la costa que impulsa el Estado podría expropiar 2.500 inmuebles en Galicia
- Galicia lidera el aumento de la financiación propia en dependencia, pero sigue por debajo en gasto por beneficiario
- Alerta ante el mosquito tigre: la Xunta llama a «extremar» las precauciones este mes para protegerse del insecto
- Héctor Sánchez, del taller de camiones de su bisabuelo en Santiago, al Mundial de la FP en Shanghái: «Necesito vivir la mecánica primero para después, si acaso, meterme en la educación»