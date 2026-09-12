La Xunta activa la alerta naranja por calor en el interior de Pontevedra

La Xunta activó para este domingo la alerta naranja por altas temperaturas en el interior de la provincia de Pontevedra. Esto afectará a un total de 16 ayuntamientos. Según el pronóstico de MeteoGalicia, la influencia anticiclónica afectará hoy a la comunidad con temperaturas superiores a los 30 grados.

El aviso de alerta de la Xunta incluye a los ayuntamientos de Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

MeteoGalicia prevé la entrada para hoy de una masa de aire cálido desde el sur peninsular. De esta forma, habrá nieblas por la mañana en zonas del interior, que darán paso a tiempo seco y soleado. Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso, más notable en los valores máximos.

La agencia meteorológica prevé una jornada soleada en toda la comunidad con temperaturas en ligero ascenso que podrían alcanzar los 36 grados en Ourense, 33 en Pontevedra y 32 en Ferrol , Lugo, Santiago de Compostela y Vigo, así como 28 en A Coruña, con mínimas de 11 grados en Lugo.

En lo que se refiere a la práctica deportiva, la Xunta recomienda a la organización de las pruebas que adapte los horarios de las actividades deportivas a las condiciones específicas de cada zona, tomando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas en la salud y que, además, se garantice la protección de los deportistas y del público asistente.

Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son mayores de 65 años y menores de cuatro años, sobre todo los niños de menos de un año. También hay que prestar atención a las personas enfermas, ancianos que viven solos o personas con exceso de peso o, por el contrario, peso excesivamente bajo, así como trabajadores o deportistas.