Sanidade inyecta casi 160 millones de euros para sustituciones y ampliaciones de jornada

Los servicios sanitarios están cada vez más tensionados, una problemática que este año se ha agravado por la sucesión de huelgas de médicos en contra del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. En este contexto, las listas de espera van en aumento mientras crece la demanda y el déficit de facultativos aún no se ha resuelto. La sanidad absorbe cada vez más recursos públicos, pero siguen sin ser suficientes. A los pocos meses de iniciarse el año la Consellería de Sanidade debe inyectar ya más dinero para evitar «desequilibrios presupuestarios» en las nóminas. En lo que llevamos de 2026 el Sergas ha necesitado casi 160 millones de euros más de los previstos para contratar sustitutos y para prolongaciones de jornada.

La primera gran operación para dotarse de financiación extra fue ya en el mes de marzo, cuando se hizo una transferencia de crédito por 40,5 millones de euros destinada al pago de la realización de actividad extraordinaria por parte de los profesionales sanitarios. En concreto, se incluyen partidas para el pago de las llamadas peonadas —cuando se hacen horas extra en jornada de tarde— con el objetivo de rebajar las listas de espera. Aunque a principios de año, los médicos del Sergas renunciaron a estas peonadas en protesta por las condiciones que les ofrecían, la Consellería de Sanidade explica que «se retomaron antes del verano en determinados servicios».

Sin embargo, esta ampliación de fondos, según aclara el departamento de Antonio Gómez Caamaño, incluye también las prolongaciones de jornada que hacen los médicos de familia en los centros de salud y que se incrementan durante el verano ante las vacaciones de sus compañeros, así como la realización de programas especiales, como trasplantes y otra actividad no programada.

Verano

En junio el Sergas movilizó otros 116 millones de euros para cubrir las sustituciones de verano y las bajas laborales. Según recoge el expediente, incluido en las modificaciones presupuestarias de la Xunta, esa inyección económica tiene por finalidad «dotar de crédito a las áreas sanitarias del Sergas para hacer frente a los previsibles desequilibrios presupuestarios en el pago de nóminas de los meses de junio a septiembre del personal que es necesario nombrar para realizar sustituciones por vacaciones, incapacidad temporal o días de libre disposición en atención primaria y atención hospitalaria».

A estas cuantías se suman otros 523.000 euros en julio también para la contratación de sustitutos, 13.000 euros más en abril o 41.500 euros entre enero y febrero.

Además de las bajas laborales, durante el verano se ausentan muchos profesionales por vacaciones. Sin embargo, en algunas zonas turísticas la demanda sanitaria puede llegar a aumentar. Por esta razón, la Consellería de Sanidade pone en marcha un plan de refuerzo durante la temporada estival, que cuenta con un presupuesto de 10,1 millones de euros para contratar sustitutos.

Pero el año está siendo complicado debido a las huelgas contra el Estatuto Marco. En Galicia, el Sergas cifró en 270.844 los actos cancelados desde el inicio de las protestas, con 5.758 cirugías, 156.168 consultas hospitalarias, 91.365 citas de primaria y 17.553 pruebas diagnósticas. De ahí que la Consellería de Sanidade esté esforzándose en recuperar la actividad perdida con un mayor gasto en ampliaciones de jornada y cobertura de bajas.

A esto se suma la sobrecarga de la Atención Primaria, que también derivó en protestas a finales de 2025, y que obligó a impulsar una reforma que la Consellería de Sanidade prevé presentar este mes.

El resultado son unas listas de espera que van en aumento. El propio conselleiro ha reconocido que durante este año lo más probable es que sigan creciendo tras cerrar 2025 con seis días más de espera para operarse y 49.500 pacientes pendientes. En Primaria las esperas, si no se consigue cita para el mismo día, rondan las nueve jornadas.