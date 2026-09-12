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Dos heridos tras salirse de la vía y acabar con su coche sobre el tejado de un alpendre en Arteixo

El vehículo atravesó una zona de fincas y recorrió varios metros por el aire antes de caer sobre la cubierta de una construcción en la DP-0513

Sala de operaciones del 112 Galicia

Sala de operaciones del 112 Galicia / Cedida

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R. V.

Dos personas resultaron heridas la madrugada de este sábado en un accidente de tráfico después de que el coche en el que viajaban se saliese de la vía y acabase sobre el tejado de un alpendre en Arteixo.

El accidente se produjo pocos minutos después de la medianoche a la altura del kilómetro 4 de la carretera DP-0513. Un particular alertó al 112 Galicia de que un vehículo había terminado sobre el tejado del alpendre de una vivienda.

Los dos ocupantes del coche habían conseguido salir del vehículo por sus propios medios, aunque precisaban asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico, de los Bomberos de Carballo, del Servicio Municipal de Protección Civil de Arteixo y voluntarios de Protección Civil de A Laracha, además de los servicios de mantenimiento de la carretera.

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Los servicios de emergencias estabilizaron el vehículo y lo prepararon para su retirada. Según explicaron, el coche se salió de la carretera, atravesó una zona de fincas y recorrió varios metros por el aire antes de terminar sobre el tejado del alpendre.

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