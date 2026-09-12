Galicia encara el fin del verano como una de las comunidades con menos superficie quemada

Todo incendio forestal, por pequeño que sea, es una tragedia ambiental, y la única cifra aceptable es cero. Pese a ello, resulta imposible ignorar el respiro que ha vivido este verano la comunidad gallega. Especialmente comparando los datos con los del año pasado, no se puede negar que las llamas han concedido a Galicia una pequeña tregua. A día de hoy, se sitúa como la décima autonomía con más superficie forestal quemada, con unas 3.800 hectáreas afectadas, una posición que no registró en ninguno de los balances anuales de la última década. Es un 96,8% menos que las cerca de 118.848 hectáreas que ardieron en Galicia en el conjunto de 2025.

Así lo refleja una nueva herramienta interactiva del Ministerio para la Transición Ecológica, que combina los datos comunicados por las comunidades autónomas hasta el 30 de agosto con la información posterior del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), elaborada a partir de observaciones satelitales. En el conjunto de España, la superficie forestal afectada asciende ya a unas 266.480 hectáreas, de las que Galicia concentra apenas el 1,43%.

Por delante de Galicia se encuentran Castilla y León, con 59.374 hectáreas (22,28%); Andalucía, con 57.723 (21,66%); Castilla-La Mancha, con 39.938 (14,99%); Aragón, con 30.976 (11,62%); Madrid, con 22.665 (8,51%); Cantabria, con 16.012 (6,01%); Extremadura, con 14.140 (5,31%); Comunidad Valenciana, con 9.882 (3,71%), y Asturias, con 5.690 (2,14%). Inmediatamente detrás, están Cataluña, con 3.744 (1,41%); Navarra, con 1.058,76 (0,4%); y Murcia, con 1.043,68 (0,39%). Mientras, La Rioja, País Vasco, Baleares y Canarias juntas no superan las 500.

El dato resulta especialmente llamativo al compararlo con los años anteriores. Al cierre de 2025, el peor año del siglo en Galicia por superficie quemada, el Ministerio contabilizaba unas 118.848 hectáreas forestales afectadas en la comunidad, que representaban aproximadamente un 33,5% de las 354.747 hectáreas quemadas en el conjunto del país, frente al 1,43% de lo que va de 2026. Galicia terminó aquel ejercicio como la segunda autonomía con mayor superficie afectada, únicamente por detrás de Castilla y León. El balance superó incluso las 95.947 hectáreas de 2006, que hasta entonces constituían el peor registro gallego del siglo.

En los diez años anteriores, el peso de Galicia nunca había bajado del 5% del total estatal. El mínimo se registró en 2021, cuando sus 4.397 hectáreas representaron prácticamente el 5% de las quemadas en España; en 2024 fueron el 5,5%, mientras que en años especialmente graves como 2022 ascendieron al 19,2% y en 2017 al 34,7%. En términos absolutos, el menor balance de la última década correspondió a 2018, con 2.618 hectáreas quemadas, ligeramente por debajo de las 2.644 de 2024.

Esto no implica, en todo caso, que la situación no pueda cambiar. No sería el primer año en el que una parte importante de la superficie quemada en Galicia se concentra en septiembre o incluso en octubre. La época de alto riesgo permanece activa hasta el 30 de septiembre y puede ampliarse, o declararse un nuevo periodo de peligro alto, si las condiciones meteorológicas lo aconsejan.

Sin ir más lejos, el aumento de las temperaturas previsto para los próximos días elevará el riesgo de incendio. De tan solo un concello en nivel alto este viernes —con el resto en riesgo bajo o moderado—, Galicia pasará el próximo lunes a tener el 35% de sus municipios en esa situación, todos ellos concentrados en el sur de Lugo, interior de Pontevedra y Ourense.