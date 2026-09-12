Del conocimiento ambiental a la acción: la asignatura pendiente de los jóvenes gallegos

Conocer un problema no implica necesariamente hacer algo para solucionarlo. Esta distancia entre el conocimiento y la acción es, precisamente, uno de los aspectos sobre los que PISA 2025 pone el foco, al incorporar las competencias en ciencias ambientales como un ámbito propio de la evaluación y analizar también las creencias, actitudes y compromiso de los estudiantes con el medio ambiente. En Galicia, esa fotografía deja cierto contraste: aunque los alumnos obtienen resultados relativamente buenos a la hora de comprender los problemas ambientales, sus consecuencias y sus posibles soluciones, están entre los que menos pasan a la acción en España.

Por un lado, PISA mide el rendimiento medio estimado en las competencias en ciencias ambientales. En esa primera fotografía, Galicia sale razonablemente bien parada. Los alumnos gallegos de 15 y 16 años obtienen 482 puntos en competencias de ciencias ambientales, cinco más que la estimación española, situada en 477, y ligeramente por encima de las referencias de la OCDE (480) y de la Unión Europea (479). Entre las comunidades y ciudades autónomas cuyos resultados son comparables, Galicia aparece octava, después de Asturias, Madrid, Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón.

PISA analiza también la concienciación medioambiental, que revela diferencias importantes según la temática. Por ejemplo, el 59,9% de los estudiantes gallegos declaró conocer algo o estar familiarizado con el aumento de los gases de efecto invernadero y ser capaz de explicarlo, mientras que un 27,6% ha oído hablar de ello pero no sabría explicar de qué se trata y un 12,5% asegura no haber oído hablar nunca del problema. En el caso de la contaminación por plásticos, el porcentaje que afirma conocerla y poder explicarla asciende al 70,4%. En cambio, baja al 35,5% en el caso de los residuos nucleares y al 43,2% cuando se pregunta por las consecuencias de la tala de bosques para otros usos del suelo. En esta última cuestión, Galicia registra el porcentaje más bajo de todos los territorios españoles analizados.

El gran contraste aparece al comparar las creencias y actitudes de los estudiantes con lo que declaran haber hecho para contribuir a la protección del medio ambiente. Alrededor de 8 de cada 10 alumnos consideran que hay cosas que pueden hacer personalmente para tener un impacto positivo sobre el medio ambiente, que si las personas trabajan juntas pueden resolver problemas medioambientales y aseguran que cuidar del medioambiente es importante para ellos.

En cambio, son de los que menos han pasado a la acción. PISA preguntó a los adolescentes si durante el año anterior habían realizado al menos una de cinco acciones: participar en una marcha o concentración ambiental, expresar preocupaciones ecológicas en redes sociales, comprar productos teniendo en cuenta su sostenibilidad, dejar de consumir determinados alimentos para reducir su impacto o hablar con familiares y amigos sobre cómo ayudar al medio ambiente. En Galicia respondió afirmativamente el 66,3%. Son dos de cada tres alumnos, pero también el segundo porcentaje más bajo de España, únicamente por delante de Asturias, con un 63,8%. La media española alcanza el 71,1%, mientras la OCDE llega al 72,4% y la UE al 72,7%. En el extremo contrario, Ceuta supera el 77%, el País Vasco alcanza el 76,3% y Navarra el 75%.

En todo caso, hay grandes diferencias entre las distintas acciones. Algo más de la mitad de los estudiantes gallegos, el 50,6%, compró al menos una vez durante el último año teniendo en cuenta la sostenibilidad de los productos. Sin embargo, solo un 18,6% participó en ese periodo en alguna marcha o concentración pacífica relacionada con el medio ambiente. Además, el 67,5% no dejó de comer alimentos concretos para reducir su impacto ambiental, el 77,2% no publicó en redes sociales sus preocupaciones sobre problemas medioambientales y el 50,5% no habló en ningún momento con amigos o familiares sobre cómo tener un impacto positivo en el medio ambiente.