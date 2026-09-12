Hallan muerto al vecino de Campolongo (Negreira) que estaba desaparecido desde el jueves

Hallado el cuerpo del vecino de la parroquia negreiresa de Santa Cruz de Campolongo que llevaba desaparecido desde el jueves y al que efectivos de la Guardia Civil y Policía Local de Negreira buscaban por tierra y aire. Se trata de J.M.B.S., de 69 años de edad. Lo encontraron en tarde de este viernes en San Xoán do Carballoso, en la parroquia de Xallas, en el mismo concello de Negreira, a unos 14 kilómetros de donde vivía. Fue una vecina del lugar la que dio aviso a la Guardia Civil.

J.M.B.S. había sido visto por última vez sobre las doce del mediodía del jueves en su domicilio, en el lugar de Vilar de Arriba. Había quedado para comer con su hermano en Negreira, pero nunca llegó. Su teléfono dada señal pero nadie respondía.

Tras la primera alerta por su desaparición, la Guardia Civil ya realizó en la tarde-noche del jueves una primera inspección en busca de alguna pista sobre su paradero, con especial atención a la posible localización de su coche. A primera hora de este viernes se activó un amplio dispositivo de búsqueda, en el que también colaboran vecinos y que se extendió por diferentes zonas y pistas del municipio y de otros ayuntamientos limítrofes.

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Un helicóptero, patrullas o cada vez más vecinos buscaban pistas

Para reforzar la búsqueda por tierra, al operativo se sumaron un helicóptero que peinó un radio de varios kilómetros en torno a la casa de J.M., sobrevolando diferentes puntos de los concellos de Negreira, Mazaricos, Outes y Santa Comba en la procura de algún indició sobre el paradero del desaparecido. En su búsqueda colaboraron también por sus propios medios numerosos vecinos. En la tarde de este viernes se conoció el fatal desenlace.

Fuente: El Correo Gallego