El BNG inicia el curso político con el reto de «construir una nueva mayoría social» ante un PPdeG que «abraza los discursos ultras y se aleja de Galicia»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, marcó esta mañana el objetivo de su organización de cara al nuevo curso político, que llega marcado por el calendario electoral con comicios municipales en mayo y unas generales que deberán celebrarse antes del próximo 22 de agosto: «Construir una nueva mayoría social en Galicia» ante un PPdeG que, en opinión de los nacionalistas, «se aleja del sentir mayoritario de los gallegos al abrazar discursos ultras».

Así lo hizo en el Consello Nacional celebrado esta mañana en Santiago, donde la líder de la oposición en el Pazo do Hórreo planteó, en clave autonómica, el nuevo ciclo electoral como un enfrentamiento entre dos modelos de sociedad: «la Galicia del miedo» que, a su juicio, representa el PP y «la Galicia de la esperanza» que identifica con el BNG. En este contexto, aseguró que los nacionalistas volverán a ser «la fuerza política que más crezca» en las próximas municipales. Sin embargo, llamó a los suyos a no confiarse: «No estamos aquí para conformarnos, nuestra ambición es ser la fuerza mayoritaria de este país».

En ese objetivo de ampliar la base social del electorado nacionalista, Pontón asume que los concellos son una de sus «mejores herramientas» y reivindicó que los gobiernos locales del BNG son una demostración práctica de que existe «otra forma de hacer política», con medidas vinculadas a la recuperación de espacios públicos, la defensa de los servicios públicos, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas o la apuesta por la igualdad y la cultura.

En este sentido, la líder nacionalista avanzó que el partido ya tiene elegidas las personas que encabezarán sus candidaturas en 94 concellos, incluidas las siete ciudades, y recordó que la formación prepara una agenda de movilización con tres encuentros: uno específico sobre las grandes ciudades, otro de gobiernos y cogobiernos municipales y un acto nacional multitudinario que servirá como «pistoletazo de salida» hacia las elecciones municipales del 23 de mayo.

Un «palmero» de Feijóo

Pontón contrapuso el trabajo de su formación con la actuación del PPdeG y, especialmente, con la del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que acusó de anteponer los intereses de su partido a los de Galicia: «Cada vez que tiene la oportunidad de elegir, siempre escoge PP».

La dirigente nacionalista utilizó como ejemplo la presencia de Rueda el pasado lunes en Madrid, donde acudió junto a otros barones populares a un desayuno informativo del presidente de Ceuta, Juan José Vivas, en el que intervino, también, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pontón acusó al presidente gallego de ejercer el «absentismo laboral, que tanto denuncia», al no presidir el Consello de la Xunta que tenía lugar simultáneamente en Santiago, para acudir a la capital estatal.

«Los gallegos y gallegas no le pagan para ser el palmero de Feijóo, le pagan para mejorar la vida del país», censuró Pontón, que considera que Rueda no está ofreciendo respuestas a problemas que acucian a la sociedad gallega como el de la vivienda. «Mientras los gallegos viven cada vez peor, Rueda responde con propaganda, publicidad y control de los medios públicos», denunció la líder del BNG.

Así, Pontón apuntó que el Ejecutivo gallego utiliza la institución autonómica al servicio de la «campaña electoral de Feijóo», lo que, en su opinión, constituye una «deslealtad a Galicia» que ejemplificó en el rechazo del PP al traspaso de la AP-9 y a la condonación de la deuda que permitiría reducir en 4.000 millones de euros el déficit público de la comunidad.

Dos medidas que responden, como la líder del BNG recordó, al trabajo de su diputado y su senadora en las Cortes. Una muestra de la «utilidad» del nacionalismo en las cámaras estatales pese a la baja representación que hizo que Pontón se preguntara de modo retórico: «¿Qué no podríamos hacer con más diputados en Madrid?».

Ceuta

Durante su intervención, Pontón también se refirió a la emergencia migratoria que se vive en Ceuta. Así, la frentista recordó que 141 personas perdieron la vida tratando de cruzar la frontera en una entrada masiva donde «miles de personas fueron engañadas por Marruecos» y ahora son «abandonadas por el Gobierno español».

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En ese contexto, la líder del BNG acusó al PP de aprovechar la cuestión migratoria para hacer«electoralismo» y alimentar el odio hacia las personas migrantes. En este sentido, cuestionó que la Xunta se niegue a acoger a menores migrantes y apeló a la memoria de la emigración gallega para defender la posición solidaria que, considera, debería tener el Ejecutivo gallego. «Los gallegos somos solidarios con quien hoy se ve en la obligación de marchar», sostuvo, antes de acusar nuevamente al PP gallego de situarse cada vez más cerca de los discursos ultras.

Fuente: El Correo Gallego