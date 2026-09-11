El PSOE reclama el cese del jefe de gabinete del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra por un vídeo en TikTok
Los socialistas han anunciado que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Pontevedra por un posible delito de odio relacionado con el contenido del vídeo difundido
El grupo provincial socialista de Pontevedra ha reclamado este viernes el cese de Álvaro Rodiño Tomé, jefe de gabinete del vicepresidente primero de la Diputación, Rafael Domínguez, por su aparición en un vídeo publicado en TikTok en el que, según denuncia el PSOE, realiza comentarios sobre golpear con un palo de golf a niños huérfanos.
Los socialistas dirigen su petición al presidente de la Diputación, Luis López; al propio Domínguez y al Partido Popular provincial. El vídeo fue difundido en la red social TikTok por Valeria Giráldez, mujer de Rodiño, según señala el PSOE en un comunicado.
La portavoz socialista en la institución provincial, Laura Iglesias, censuró el contenido de las imágenes y consideró especialmente grave que los comentarios se produzcan en el actual contexto de la crisis migratoria en Ceuta. Aseguró sentirse «asqueada hasta la náusea» tras ver las imágenes.
El grupo socialista sostiene que unas disculpas no serían suficientes y reclama que Rodiño abandone su puesto o que sea cesado por los responsables de la institución provincial.
Además, el PSOE anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Pontevedra por un posible delito de odio relacionado con el contenido del vídeo.
Este vídeo podría enmarcarse en un popular trend de TikTok que se ha viralizado en los últimos meses. El mecanismo consiste en grabar a alguien respondiendo preguntas normales, pero en el montaje se sustituyen por otras cuestiones totalmente distintas, normalmente comprometedoras, absurdas o políticamente incorrectas, para que la respuesta parezca disparatada fuera de contexto.
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